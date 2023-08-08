Именно к пассивному ожиданию смерти пуйла фактически призывает сейчас Украину Цивилизация. Дескать, зачем вам терять людей, просто подождите! А не станет путина — и сразу всё решится! Там кто-то на самом деле в такое верит. Ибо Украина это мы, а не они.

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Так если бы ещё была хотя бы гарантия! Мол, Государственный департамент США торжественно обещает, что до конца текущего года президентом россии вместо внезапно скончавшегося путина станет Мишустин, который в течение 48 часов подпишет капитуляцию. Но никто ведь ничего не гарантирует!

Более того: ни у Цивилизации в целом, ни у какой-либо из стран Запада нет даже единой раскрученной кандидатуры на пост главы мордора. Нет сейчас такой единой кандидатуры для рф и у нас.

Это непорядок. Здесь надо бы "поучиться у товарища сталина". Тот, едва начав в 1939-м году знаменитую финскую войну, тут же — НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ! — обьявил, что в Финляндии произошла рабоче-крестьянская революция, образована "Финляндская Демократическая Республика", "Народное правительство" которой возглавил "избранник народа" Отто Вильгельмович Куусинен, сразу подписавший с ссср договор о дружбе, то есть фактически капитуляцию на советских условиях.

Это, между прочим, тогда сыграло свою роль и явилось одним из фактором согласия финнов — хоть и не сразу! — на подписание уже реального мирного договора (кстати, более для них жёсткого, чем был бы с советским шпионом Куусиненом).

А вот ни Украина, ни Запад своего Куусинена в мордоре не имеет. Что, конечно, очень неправильно. Из всей многочисленной массы российских оппозиционеров (Каспаров, Ходорковский, Гудков и т. д.) должен быть выбран кто-то один (лишь бы не бутербродный Навальный), на которого должна быть сделана ставка и который будет сразу и мощно медийно и финансово раскручиваться с параллельной "организационно-методической" помощью ему всеми доступными Цивилизации средствами и методами.

У такого "всенародного онлайн-избранника" должны быть и теневое правительство, и проекты указов или законов, и регулярные обращения к народу, и свои серьёзные СМИ всех современных типов. Его должно быть видно и слышно из каждого планшета, телефона или сковородки, из каждой российской дырки, заменяющей там для сотни миллионов туалет.

Тогда в рф засуетятся также местные "элитарии", учуяв, что могут обойтись и без них, — то есть произойдёт резкое ускорение "околомишустинского"движения и в этой среде.

Заодно почувствует запах жареного и пуйло, став, хоть и с опозданием, более сговорчивым.

Так вот, когда Украина с Западом совместно всё же выберут своего "Отто Вильгельмовича" и сделают реализацию плана "Куусинен-2023/24" вполне осязаемой перспективой, можно будет вместе обсудить и этапы, и сроки. Убрать путина из российской власти — убив/посадив/отстранив — это базовое предварительное условие заключения мирного договора Украины с мордором на украинских условиях.

То есть срочно нужен единый кандидат. Во главу угла — завонявшегося угла человечества.

Смерть пуйла надо ускорить — хотя бы политическую. А не просто ждать у моря погоды. Моря заблокированного и окровавленного.