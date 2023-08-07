Мирные инициативы с Запада обретают, констатирую, своё новое измерение: появляются красноречивые исторические аналогии. К примеру, всё чаще можно слышать о финском варианте.

Видео дня

По итогам "Зимней войны" с ссср (1939-1940) Финляндия, потерявшая — согласно финским данным — за 105 дней 26 тысяч человек (ссср — по тем же данным — 126 тысяч), кроме того, по навязанному сталиным мирному договору, потеряла: 20 процентов промышленности, 11 процентов территории, где производилось тоже 11 процентов ВВП, а главное — проживало 430 тысяч человек (12 процентов от всего населения), которые полностью были эвакуированы вглубь страны.

Согласно тому же мирному договору Финляндия сдала в аренду ссср стратегический порт Ханко (а по окончании Второй Мировой войны он в качестве объекта аренды был заменен на Порккала — полуостров, находящийся в 30 километрах от Хельсинки, что значительно ближе, чем, например, от Киева до Борисполя, — ещё на 10 лет).

После всего этого пошли чудеса, мирным договором даже не предусмотренные. Так, совершенно капиталистической Финляндией руководил совершенно просоветский Паасикиви — 10 лет (конечно, не знаменитый предатель Куусинен — глава марионеточного "правительства" в период Зимней войны, но весьма международно-политически к нему близкий), затем такой же Кекконен — в течение 26 лет (небывалый срок для демократической страны!), потом — ещё 12 лет — тоже такой же Койвисто, да и дальше было практически в том же духе. В общем, в НАТО Финляндия собралась только сейчас (и тут же была принята — в отличие от Украины!), когда в Европе снова запахло жареным, причём оттуда же.

Но при всём при этом финны давно единодушны в том, что родиться в Финляндии — это как купить счастливый лотерейный билет, ведь страна, как ни удивительно, [почти] всё это время экономически и социально процветала — на зависть прочему (слегка более принципиальному) западному миру. Причём без каких-то особых природных ресурсов, да и не на самой пригодной для человеческого существования территории.

И, кстати, если брать по отношению к землям только "относительно нормальным" (ну хотя бы без Заполярья), то территориальная потеря Финляндии по итогам Зимней войны составит уже не 11 процентов, а 15-16. То есть почти те же примерно 17, потерянные сейчас Украиной.

Однако же — финны процветают. (А в петербург они ездили как в гадюшник — нажраться водки и насвинячить, чего дома никогда не делали.)

Разумеется, подсовывая столь сладкую аналогию, нас как бы убеждают в том, что счастье не в территориях. Вот Литва, между прочим, ещё при ссср не раз отказывалась от калининградской области (как ей её ни навязывали из москвы) — видимо, чтоб не портить русскими генофонд, а заодно не утратить национальную идентичность.

Но потому ли финнам хорошо, что они испугались москвы и при всём своём очевидном героизме, проявленном в ходе Зимней войны, пошли, тем не менее, на московские условия мира? Может — не поэтому, а просто потому что они финны? И им нужна была только независимость — а дальше сами справятся? И таки справились.

Независимость в обмен на территории — вот в такую лотерею сыграла Финляндия. И считает, что не проиграла.

Подталкивая нас к аналогичной "почётной ничьей" (о которой Украина сейчас не может и думать), Запад, конечно, на тех, кто вынужден будет с оккупированных территорий переселиться, денег не пожалеет — "откупится". Можно заодно выхлопотать взамен и билеты в ЕС и в НАТО. Опять билеты, опять лотерея. Это то, во что нам предлагают сыграть вместо войны.

Мягко стелют… Воняет Будапештом…

А вот оставят ли союзнички вообще Украине выбор и каким конкретно он будет, зависит от успехов ВСУ в этом году. Следующий год грозит быть годом мирных переговоров.