"Новый раздел между Украиной и Венгрией": Мадьяр подтвердил намерение встретиться с Зеленским на Закарпатье

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в очередной раз заявил, что надеется на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она должна состояться в июне, в Берегово на Закарпатье.

Слова политика приводит агентство Reuters. Стороны должны обсудить права венгерского меньшинства в Украине.

Хотя Мадьяр занимает менее конфронтационный подход в диалоге с украинской стороной, по его словам, прогресс в обеспечении прав примерно 150 000 этнических венгров в Украине разговаривать на родном для них языке, если Будапешт одобрит вступление Украины в Европейский Союз.

"Я очень надеюсь, что мы могли бы встретиться с президентом Зеленским где-то в начале июня в Берегово, городе, где венгры составляют большинство", – сказал Мадьяр на пресс-конференции во время своего визита в Польшу.

Агентство также добавляет, что по этому поводу министры иностранных дел стран, Андрей Сибига и Анита Орбан заявили о старте онлайн-консультаций. В то же время 29 апреля советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Владимир Зеленский еще не согласовывал график на июнь, и "кроме того, двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах".

Заметим, что ранее Петер Мадьяр заявлял, что Украина является жертвой российской агрессии и имеет полное право защищать свою территориальную целостность всеми имеющимися средствами. Независимость и границы Украины были гарантированы международными договоренностями, в частности Будапештским меморандумом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что Будапешт также будет проявлять конструктивный подход к отношениям с Киевом. Также глава государства добавил, что не против "в любой момент" встретиться с Мадьяром.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава государства провел рабочую встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой стороны определили ключевые внешнеполитические приоритеты на ближайшие месяцы. В фокусе – отношения с Венгрией, продвижение переговоров о вступлении в ЕС и дипломатические шаги в отношении ряда международных партнеров.

