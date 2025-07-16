Сегодня парламент поддержал во втором чтении законопроект №12320 с абсолютной позорной возможностью давления на журналистов.

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Тепер медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи.

Тобто, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт "Вітор Сердюк – адвокат Віктора Януковича", журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це "порушення" відбудеться повторно впродовж року — то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати.

Це не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів.

Готуємо із колегами блокуючу постанову до законопроекту.