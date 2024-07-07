Новоназначенный министр обороны Британии в Одессе встретился с Зеленским и Умеровым: о чем договорились. Фото

В Одессе 7 июля, в День Военно-морских сил, новый министр обороны Великобритании Джон Хили встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МО Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, руководителем ОП Андреем Ермаком, другими представителями власти, а также с военными.

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Глава Украинского государства рассказал в Telegram, что стороны обсудили реализацию соглашения о безопасности и подготовку будущего соглашения о сотрудничестве между Лондоном и Киевом сроком действия на 100 лет. Зеленский поблагодарил за прочную поддержку.

"Наше оборонное сотрудничество позволяет украинским воинам эффективно защищаться от нападения агрессора как на море, так и на суше, в частности благодаря дальнобойному оружию", – намекнул он на ракеты Storm Shadow.

Президент Украины и министр обороны Великобритании посетили госпиталь в Одессе, где лечат военных моряков, раненых в боях.

Зеленский вручил нашим защитникам государственные награды. "Спасибо за борьбу, за службу, за защиту Украины! Спасибо медикам, которые лечат бойцов. Спасибо, что возвращаете жизнь нашим воинам!" – поблагодарил лидер государства.

На совместном брифинге с Умеровым новоназначенный глава МО Соединенного Королевства сказал, что в британском правительстве произошли изменения, "но Великобритания едина в поддержке Украины". Более того, он планирует нарастить помощь.

"Сегодня я могу пообещать дальнейшие поставки и их ускорение для вашей борьбы с агрессором. Мы с вами, и мы пытаемся найти и предоставить вам то, что нужно в будущем", – заявил Хили.

По его словам, Британия будет помогать столько, сколько потребуется для украинской победы. "Вместе мы построим среду безопасности в Европе. Ваше процветание – наше процветание, наша безопасность – ваша безопасность", – подчеркнул британский министр обороны.

Умеров обратил внимание на то, что поездка в Одессу – это первый зарубежный визит Хили в должности руководителя МО, и он состоялся в день ВМС Украины.

"Безопасность в Черноморском регионе является нашим приоритетом и в этом нас поддерживают коллеги из Британии. Великобритания является одним из наших ключевых партнеров, и ее помощь в борьбе с российским агрессором для нас очень важна",– отметил Умеров.

Также он поблагодарил Лондон за поддержку стремления Украины вступить в НАТО.

"Особую благодарность хочу выразить за пакет помощи на этот год, включающий современные дроны. Мы благодарны также и за образцовую подготовку наших военных, в частности пилотов и инженеров",– сказал Умеров.

Джон Хили, другие члены делегации, и президент Украины заслушали доклад командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы об оперативной ситуации в Черном море.

"У вас самый крепкий друг Украины в лице Великобритании. У нас есть возможности и дальше наращивать поддержку Украины", – процитировали в Офисе президента Джона Хили.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер стал новым премьер-министром Соединенного Королевства 5 июля 2024 года. Стармер заверил, что в вопросах поддержки нашей страны ничего не изменится.

– Того же дня президент Украины Владимир Зеленский позвонил политику по телефону и поздравил с назначением на должность.

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