'Новая волна фейков': Порошенко призвал прекратить грязные информационные атаки на оппозицию

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал власти прекратить информационные атаки на оппозицию, военных, волонтеров и общественных активистов. Он подчеркнул, что в последнее время под прицелом оказались те, кто годами защищает украинскую идентичность и демократию.

По словам политика, такие кампании только играют на руку Кремлю и вредят единству страны. Об этом он написал в соцсетях.

"Новая волна фейков. Одной из целей стал Николай Княжицкий — наш коллега, активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства, как и Андрей Парубий, — соавтор Закона об украинском языке. Старые фейки эпохи Януковича разгоняют российские помойницы и телеграмм-каналы на службе Банковой", – констатирует пятый президент.

"Те, кто должен был бы бороться с дезинформацией, сами ее создают. Плодят информмусор против оппозиции и помогают кремлю атаковать украинскую демократию", – отмечает Порошенко.

"В последнее время под атакой многие члены нашей команды. Собственно, те, кто годами стоит на защите украинской идентичности, демократии и армии. Так же атакуют активистов, волонтеров, военных, антикоррупционеров. Делают все, что Европейская комиссия требует прекратить", – предостерегает Петр Порошенко.

"Против инакомыслящих используют титушек: физических и информационных. Потому что псевдоэксперты и "гимнотворцы" с криминальным прошлым — это такие же титушки. На службе у современных захарченко и клюевых. Не хочу напоминать, как и где они все закончили", – резюмирует лидер партии.