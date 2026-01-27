'Норвегия готова присоединиться к восстановлению Украины': Зеленский провел важные переговоры и раскрыл детали

Во вторник, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили энергетическую поддержку Украины по восстановлению энергосистемы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, Осло примет участие в восстановлении не только энергосистемы Украины, но и экономики.

"Проинформировал о трехстороннем формате встреч в Эмиратах, которые состоялись недавно, и о подготовке к следующим встречам. Наша команда работает максимально конструктивно, содержательно", – написал Зеленский.

Глава государства добавляет, что, к сожалению, российские удары по украинской энергетике и инфраструктуре не прекращаются, и это, конечно, подрывает дипломатические усилия Киева. Он также отметил весомую энергетическую помощь Осло.

"Были пакеты энергетической поддержки от Норвегии, и это действительно ощутимо. Важно, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов для восстановления и послевоенного экономического развития Украины", – резюмировал президент и добавил, что Украина и Норвегия будут и в дальнейшем совместно работать над развитием современных оборонных возможностей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский переговорил с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Стороны обсудили ситуацию в энергетике Украины после российских ударов, а глава государства поблагодарил главу австрийского правительства за денежную поддержку украинской энергетики со стороны Вены.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства до этого провел совещание по поводу недавних обстрелов объектов энергетики в нескольких городах. Была обсуждена ситуация в Харькове, Одессе, Киеве и области, а также в Запорожье; как подчеркнул Зеленский, в отдельных регионах продолжается спасательная операция.

