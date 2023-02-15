Блог | Александр Кирш: НЛО над США, НАТО в гостях у Беларуси, а Вагнер против российской армии

Пока Украина героически защищает от варваров себя и Цивилизацию, вокруг происходят всё более странные события.

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Сбив китайский шпионский зонд, американцы вскоре сбили 3 НЛО, ни один из которых найти потом не смогли, да и вообще не понимают, как они держались в воздухе, а перепуганные китайцы на всякий случай сказали, что вот тут уже КНР ни при чём; затем в районе Ла-Манша обнаружили метеорит (как шутят, слишком гламурное место для таких небесных тел, которые всё больше — по Тунгускам); видимо, в честь Будапештского меморандума и Минских соглашений Будапешт в лице министра иностранных дел Венгрии неожиданно лично прилетел в Минск, словно забыв, что его страна — член и ЕС, и НАТО, а Беларусь явно находится как бы с другой стороны, хотя ярый орбанюк министр Сийярто — это нечто неопознанно летающее уже давно; на этом фоне конфликт "музыкантов"-головорезов Вагнера с армией рф кажется уже чем-то более реалистичным.

Между тем, обе стороны там пошли значительно дальше стандартных обвинений с традиционной матерщиной в адрес первых лиц: армии и официальным СМИ россии запретили даже упоминать о Вагнере (боевиках, а не композиторе), а из Вагнера время от времени предлагают пристрелить поочерёдно разных персон российского генштаба, при этом Украину оттуда предлагают осчастливить за её заслуги в боях с армией россии частью территории Западной Европы, в частности — Францией, Италией и Болгарией.

На этом фоне всеобщего массового помешательства можно предположить, что союз Вагнера (во главе с поваром Пригожиным), который остался без закончившихся у него зэков, и российской армии не просто оказался временным и ситуативным, а ещё и распадается прямо на глазах, будучи не в состоянии поделить славу от последних поражений. Так что не исключена некая смена военно-политической конфигурации.

Надеюсь, по крайней мере, что хотя бы их взаимные доносы Украине о месте пребывания главарей (или просто рядовых генералов) конкурента несколько участятся. Это было бы весьма своевременно с учётом того, что США после встречи с НЛО внезапно попросили Украину ускорить наступление.

Так что свежих взаимосдач от наших конкурирующих между собой врагов с нетерпением ждём, получилось бы очень кстати. Да поможет Господь украинской военной разведке, СЛАВА УКРАИНЕ!