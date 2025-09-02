'Никто в истории не делал того, что я': Трамп сделал заявление относительно Нобелевской премии мира

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что собственно он якобы не хочет получить Нобелевскую премию мира. Однако он считает, что сделал больше любого другого современного политика, чтобы получить эту награду.

Об этом он сказал в интервью изданию Daily Caller. Причем Трамп несколько раз подчеркнул, что "остановил семь войн", а потому хочет соответствующего отношения к себе.

В частности, на прямой вопрос журналиста хочет ли он получить эту награду, американский президент коротко ответил "нет", однако сразу уточнил, что "просто хочет справедливого отношения" к своей персоне.

Что сказал Трамп

"Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Я не могу сказать, что я хочу эту награду, потому что это ужасно. Но я могу сказать – никто в истории не делал того, что сделал я. Я остановил семь войн. В частности, Индия и Пакистан. Я имею в виду, что это была потенциальная ядерная война, и там есть большая ненависть, а я договорился с ним по телефону, и я все выяснил. И никто другой не смог бы этого сделать. А я договорился с ним по телефону, и я все выяснил", – сказал Трамп.

Вопрос возник в контексте войны в Украине, и Трамп признал, что прекращение украинско-российского конфликта для него оказалось самым трудным.

"Я сделал это семь раз с другими войнами. Я делал это с войнами, которые были сложнее этой. Три из этих войн длились уже более 30 лет, и я их все завершил. Но эта война оказалась очень тяжелой. Это тяжелая война", – сказал он.

Сколько войн "урегулировал" Трамп

По его словам, он собственноручно "урегулировал семь, а на самом деле больше войн, потому что есть две из них, о которых никто не узнал". Однако Трамп не объяснил, какие это еще две войны.

"Знаете, эти страны постоянно воюют. Кто бы мог подумать, я никогда этого не замечал. Но мы урегулировали стороны", – рассказал американский президент.

Он добавил, что считал ранее, что "урегулировать" войну в Украине будет "самым легким вопросом из-за личных отношений". Такие отношения (очевидно, с российским диктатором) ему не помогли, однако Трамп утверждает, что таки сможет прекратить "и эту войну", но "это занимает много времени".

Американский президент также определил, что должен искать мира для Украины, потому что "унаследовал эту войну", и "чувствует, что обязан потушить пламя".

Что предшествовало

В марте 2025 года конгрессмен-республиканец Даррел Исса заявил, что Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира, и указал на мирные усилия американского лидера на Ближнем Востоке.

В июне в Пакистане заявили, что будут рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его содействие урегулированию конфликта с Индией.

В июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что также выдвинул кандидатуру Трампа в нобелевские лауреаты.

В начале августа о намерении выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира заявили и в Камбодже, которая подписала мирное соглашение с Таиландом.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце уже Белый дом США официально выдвинул кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. Причем в администрации американского президента заявили, что Инициативу поддержали в семи странах мира.

