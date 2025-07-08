Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава израильского правительства объявил об этом решении на встрече в Белом доме.

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Нетаньяху сделал это заявление на ужине с Трампом, в то время как США подталкивают Израиль к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает издание The Guardian.

В начале встречи в Белом доме Нетаньяху вручил Трампу письмо, которое, по его словам, он отправил в комитет по Нобелевской премии мира. Израильский премьер высоко оценил усилия Трампа по прекращению конфликтов на Ближнем Востоке.

Это произошло в ходе первой встречи двух лидеров с тех пор, как США нанесли удары по ядерной программе Ирана в рамках 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

"Я хочу выразить признательность и восхищение не только всех израильтян, но и еврейского народа. Вы этого заслуживаете", – заявил глава израильского правительства.

Накануне поездки в Вашингтон Нетаньяху заявил, что уверен в возможности достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что израильским переговорщикам были даны четкие инструкции по достижению перемирия, но только на условиях, с которыми Израиль уже согласился.

Напомним, правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Там заявили, что американский президент заслуживает награды за решительное дипломатическое вмешательство во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уклонился от ответа на вопрос о том, заслуживает ли президент США Дональд Трамп Нобелевскую премию мира за его "усилия" по установлению мира в Украине. Глава норвежского правительства напомнил, что прекращение огня так до сих пор и не достигнуто.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмен-республиканец Даррел Исса заявил, что выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира. Мол, он заслуживает ее больше, чем кто-либо другой в мире.

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