'Никто с этого не выиграет': Зеленский ответил на критику со стороны Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публичное обсуждение разногласий, озвученных послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, является неуместным во время войны. По его словам, такие дискуссии не принесут пользы ни армии, ни государству.

Видео дня

В интервью AFP глава государства назвал "очень не хорошим" публичное обсуждение подробностей, которые в недавно озвучил бывший главнокомандующий ВСУ. Также он добавил, что после обнародования материала с Залужным не общался.

Президент подчеркнул, что речь идет об украинской армии, которая сейчас воюет, поэтому подобные дискуссии не пойдут на пользу ни одной из сторон. По его убеждению, сейчас необходимо сосредоточиться на других вопросах.

"Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович – также очень не хорошо. Потому что никто из этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии... Она сегодня воюет. И он не будет, скажем так, хорошо выглядеть, если будет говорить об этом и продолжать", – отметил он.

Отвечая на предположение о возможных избирательных амбициях, Зеленский отметил, пока идет война, невозможно заранее сказать, кто будет баллотироваться на выборах. По его словам, общество впоследствии оценит действия каждого.

"Люди точно среагируют на все и на всех, судя по тому, кто как живет, кто как жил это время, кто где был и кто что делал. На мой взгляд, это и весь ответ", – отметил президент.

Что предшествовало

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью Associated Press впервые публично заявил о глубоких разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, возникших после начала полномасштабного вторжения России. Он также раскрыл обстоятельства обыска в своем кабинете в 2022 году, после которого позвонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Залужный рассказал изданию, что первые разногласия с президентом возникли еще в феврале 2022 года, вскоре после вторжения РФ, и касались подходов к обороне государства. Самым острым моментом стал обыск его кабинета десятками сотрудников СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готовилась к полномасштабному вторжению России еще до официального признания угрозы. Главное управление разведки (ГУР) и тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно планировали оборону, пока президент Владимир Зеленский не верил в вероятность атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!