"Никого не обижал": Зеленский не намерен извиняться перед Трампом – ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен просить прощения у президента США Дональда Трампа. Глава государства убежден, что во время визита в Белый дом никого не обидел.

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В то же время Зеленский готов выполнить одно из требований Трампа – подписать соглашение о полезных ископаемых, которое предоставит США доступ к некоторым природным ресурсам Украины. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, украинский президент не намерен извиняться перед Трампом или сожалеть о том, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США.

Ссылаясь на разговор с президентом Украины, издание отмечает, что Зеленский "никого не обижал, а спор, разразившийся в Овальном кабинете, не был положительным ни для одной из сторон."

Также гарант уверен, что напряженность между Украиной и Соединенными Штатами со временем истечет.

Напомним, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

Ранее сообщалось, что демонстрация разногласий между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может стать козырем для российского диктатора Владимира Путина. Главарь Кремля может воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.

К слову, OBOZ.UA решил узнать, что думают чат-боты с генеративным искусственным интеллектом о споре в Белом доме.

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