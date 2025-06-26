Нидерланды и Бельгия передали Украине минные тральщики класса Alkmaar. Фото

Бельгия и Нидерланды передали Украине первые два "искателя мин" класса Alkmaar – бельгийский тральщик BNS Narcis и голландский Zr.Ms. Vlaardingen. Еще один, третий тральщик такого же класса, Zr.Ms. Makkum будет передан в конце 2025 года.

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Передача произошла на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге, где украинские моряки проходили обучение. Как отметили в Министерстве обороны Нидерландов, хотя передача состоялась несколько раньше, сообщается о ней из соображений безопасности только сейчас.

"Минный тральщик начинает новый раздел, под новым флагом, с новой миссией. Vlaardingen отныне гордо будет носить название украинского города Мелитополь", – отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, третий тральщик Makkum будет назван в честь города Геническ (оба города сейчас незаконно оккупированы россиянами).

Рубен Брекельманс рассказал, что украинский экипаж уже прошел подготовку к работе именно на тральщиках Alkmaar. Наших моряков учили бельгийские и голландские инструкторы, техники и команды по техническому обслуживанию.

"Украинские экипажи и техники прошли обучение в рекордные сроки, и это поистине впечатляющее достижение", – считает министр.

Тральщики-искатели мин Alkmaar – это класс военных кораблей, разработанный совместно в интересах Бельгии, Франции и Нидерландов на основе французских тральщиков типа Circе. Всего для флотов указанных стран было построено 35 таких кораблей. Эти тральщики могут не только находить и обезвреживать мины, но и быть логистическими суднами – для перевозок боеприпасов.

В экипаж одного судна входят 4 офицера, 15 сержантов и еще 17 бойцов рядового состава.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правительство Великобритании объявило о новом пакете военной помощи Украине. На этот раз помощь будет оплачена за счет процентов по замороженным российским активам. В указанный пакет помощи войдут преимущественно средства противовоздушной обороны.

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