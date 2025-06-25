Британия объявила о пакете помощи Украине, оплаченном за счет процентов от замороженных активов России

Правительство Великобритании объявило о новом пакете военной помощи Украине. В этот раз помощь будет оплачена за счет процентов по замороженным российским активам.

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В пакет помощи войдут преимущественно средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает The Guardian.

По словам британского премьер-министра Кира Стармер, в новом пакете военной помощи Лондон отправит 350 современных ракет ASRAAM, построенных и адаптированных в рекордно короткие сроки для наземного запуска. Речь идет о сумме 70 млн фунтов стерлингов от процентов, полученных через правительственную схему чрезвычайного ускорения доходов. Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Великобритания использовала средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для украинской армии.

Ракеты будут развернуты с помощью систем Raven, поставленных Великобританией. Общее количество этих систем ПВО на вооружении Украины составит 13 единиц, однако 5 из них еще не были переданы.

Первоначально разработанные как ракеты класса "воздух-воздух", ASRAAM были модернизированы инженерами Королевских ВВС для стрельбы из кузова грузовика британского производства. Модернизация заняла всего три месяца.

"Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина. Мы поступаем правильно, используя захваченные российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нас", – заявил Стармер, выступая перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге.

В свою очередь министр обороны Джон Хили заявил, что ракеты спасут жизни и докажут, что военная и промышленная база Великобритании может адаптироваться к нуждам современной войны. Он обвинил Москву в продолжении неизбирательных ракетных атак и ясно дал понять, что диктатор РФ Путин не настроен серьезно на мирное урегулирование конфликта.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решения саммита в Гааге будут важными для Североатлантического альянса и для Украины. Они будут основываться на выводах саммита в Вашингтоне 2024 года, который определил необратимость Украины на пути к членству.

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