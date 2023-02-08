'Ничего важнее армии нет': Порошенко заявил, что нужно немедленно вернуть доплаты военным

Петр Порошенко заявил, что сокращать денежные выплаты военным недопустимо. Он подчеркнул – ничего важнее армии сейчас быть не может.

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Об этом пятый президент сказал во время поездки в разведбат на северном направлении.

"В первую очередь мы должны резко увеличить финансирование Вооруженных Сил. И вчера в парламенте мы подняли вопрос о категорической неприемлемости снятия с военнослужащих, которые не находятся на первой линии, 30 тысяч. Мы полностью разделяем, что должно отличаться денежное довольствие тех, кто находится на передка, и тех, кто находится в тылу. Но для этого нужно повышать доплаты тем, кто на фронте. Это же очевидно", – считает Петр Порошенко.

Он также объяснил, что средства в бюджете для этого есть.

"Вы спросите меня, где взять деньги? Там, где и должны были брать деньги год назад, из дорожного фонда. Там есть 50 млрд грн. Срочно, ничего не может сегодня быть важнее, чем сейчас обеспечить финансирование армии. Дороги будем строить после нашей победы" , которую сейчас мы должны обеспечить", – считает Порошенко.

"Наша команда разрабатывает сейчас предложения, должны сегодня сконцентрировать мощный финансовый ресурс и обеспечить всем, чем необходимо, ВСУ. Ничего важнее нет", – подчеркнул Порошенко.