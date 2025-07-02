"Ничего нового никто не увидит": Буданов сказал, когда завершится обострение на фронте

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже происходит, однако картина существенно не изменится в ближайшее время. Это может продолжаться до завершения мирных переговоров.

Видео дня

Об этом Буданова сказал в интервью Громадському радио. Он подчеркнул, что активизация боевых действий со стороны России уже ощутима, однако ожидать кардинальных изменений на фронте не стоит.

"Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится", – сказал глава ГУР.

Также Буданов прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина, который ранее сказал, что "русская земля будет там, где ступит нога российского солдата". В ответ на это глава ГУР предостерег украинцев от равнодушия и уклонения от мобилизации.

"Я надеюсь, что понимают все. И нам как гражданам из этого нужно делать вывод только один – что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", – сказал он.

На вопрос, как долго может продолжаться текущее обострение, Буданов ответил коротко: "До времени, скажем так, завершения мирных переговоров".

Как сообщал OBOZ.UA, за первую половину 2025 года потери российской армии на фронте достигли значительных масштабов. С января по июнь санитарные и безвозвратные потери личного состава ВС РФ составили 230 180 военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!