'Ни дня не упускаем для Украины': Зеленский подвел итоги насыщенной субботы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги субботы, 9 сентября, в течение которой произошло много важных событий. В частности, в этот день глава государства провел встречу с министром иностранных дел Японии Йошимасом Хаяши и представителями японского бизнеса.

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Также президент рассказал об итогах заседания Ставки главнокомандующего, которое также состоялось 9 сентября. Соответствующее обращение Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Президент отметил, что во время встречи с МИД Японии стороны договорились начать подготовку двустороннего документа с Японией по гарантиям безопасности. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в направлении энергетики, транспорта, разминирования, социальной сферы и создания новых рабочих мест в Украине.

"Ни дня не упускаем для Украины. Только провел встречу с министром иностранных дел Японии и представителями японского бизнеса. О нашей устойчивости. О восстановлении и развитии. Энергетика, транспорт, разминирование, социальная сфера, создание новых рабочих мест в Украине – представил конкретные направления, где мы можем сделать больше вместе.

Уверен, что наше партнерство – Украина и Япония – станет глобальным примером. Например, как нужно защищать жизнь и создавать новые возможности для народов. Для свободных народов", – заявил президент.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 9 сентября Владимир Зеленский обсудил с чиновниками вопрос реализации плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от возможных российских атак с воздуха, а также вопросы подготовки к зиме.

"Четко отдаем себе отчет, что российское зло тоже готовится к зиме – готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местных властях должен сделать все возможное, а если нужно, то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность. ПВО, подготовка энергетики, социальной системы, соответствующие пакеты поддержки от партнеров – у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи", – рассказал Зеленский.

Также президент поблагодарил партнеров за очередную договоренность о поставках Украине немецких зенитных самоходных установок "Гепард" для защиты энергетической сети. Лидер страны отметил, что мобилизуются все силы для увеличения поставок различных систем ПВО для защиты объектов.

В заключение президент поздравил украинцев с Днем физической культуры и спорта и Днем украинского кино. Владимир Зеленский поблагодарил работников украинской киноотрасли, украинских спортсменов и тренеров, которые прославляют наше государство.

"А сегодня я благодарю всех, кто приносит Украине спортивные победы, кто тренирует наших спортсменов, кто учит детей правильной спортивной крепости и сейчас – это чрезвычайно важно – добавляет украинскую спортивную инфраструктуру, соответствующий опыт наш спортивный, опыт физической культуры к новой системе реабилитации, к системе восстановления украинцев и украинок после ранений.

И сегодня же, в День украинского кино, я благодарю всех работников, всех работниц нашей киноотрасли за каждое единение эмоций, которое наши люди, взрослые и дети, сейчас чувствуют, смотря украинское кино, украинский сериал, украинскую документалистику. Нация, которая имеет собственное сильное и эмоциональное кино, будет иметь свою уверенную судьбу в этом мире, свои мечты и собственное видение жизни", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины провел плодотворную встречу с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, впервые с начала полномасштабной войны посетившим Украину. Политики договорились о взаимном сотрудничестве по присоединению Токио к подписанию декларации, принятой в рамках "Большой семерки" о гарантиях безопасности для нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский еще в июле проводил телефонные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, зерновое соглашение и другие вопросы.

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