Нездоровая сенсация на пустом месте: Илья Новиков прокомментировал 'изменение статуса' Порошенко

Адвокат пятого президента Илья Новиков призвал СМИ не создавать "сенсации на пустом месте". Он прокомментировал патовую ситуацию, которую создало ДБР с "угольным делом" Петра Порошенко.

Об этом Илья Новиков написал в Facebook.

Сегодня утром "Главком" выпустил новость "ДБР готовит статус обвиняемого Порошенко" (потом название поменяли на "Следствие завершено: Порошенко знакомится с материалами"). Со ссылкой на ДБР сообщается, что "угольное дело" вскоре пойдет в суд, и что как только это произойдет, у Порошенко изменится статус и он станет обвиняемым в государственной измене и содействии террористической деятельности. отставку" как российское ИПСО. Некоторые поверили и уже начали праздновать", – пишет Новиков на своей странице в Facebook.

"На самом деле новости нет, это была учебная тревога, можно расходиться. Никто никаких изменений не готовит, у Порошенко все в порядке и так будет дальше, но спасибо за ваше внимание. Журналисты "Главкома" обратились в ДБР с запросом, чтобы обновить информацию о состоянии " угольного дела", о котором за последние два года все уже успели забыть, потому что война и как-то не до. в курсе и могли бы объяснить, но к нам "Главком" почему-то не обратился, но у них недавно сменился владелец, и, видимо, записные книжки тоже обновились, так бывает. месте", – иронизирует адвокат.

"Что происходит в реальности. В сентябре 2022 года, после того как Медведчука обменяли на азовцев (и хорошо), ДБР написало нам письмо, что они завершили следствие и предлагают нам знакомиться с материалами. Мы им ответили, что они не имели права закрывать следствие к рассмотрению всех наших ходатайств, которых за то время набралось немало и все требовали содержательного ответа.

По его словам, ДБР сознательно создало патовую ситуацию и они не спешат что-то с ней делать.

"Во-первых, не могут юридически, потому что когда вы уже объявили о завершении следствия с невыполненными решениями суда на руках, у вас нет нормальных процессуальных инструментов, чтобы это исправить. А во-вторых, и главное – наше "угольное дело" в целом такова, что у нее следствие очень не хочет идти в суд, потому что все их косяки и произволы, которые там нарастали с начала этого дела, выйдут в свет, а пока оно пока как на паузе, ну и хорошо, тем более что событиям как раз в декабре будет десять лет", – напомнил Новиков.

"Там будет и о том, как это дело начинали с громкого совместного брифинга в 2020 году шеф СБУ Баканов (где он сейчас?) и генпрокурор Венедиктова (она посол в Швейцарии). Как Венедиктова уходила в отпуск на день в декабре 2021 года, чтобы не подписывать подозрение Порошенко, а затем еще раз в январе 2022 г., чтобы не подписывать ходатайство об аресте.Как в феврале за две недели до вторжения пробовали протиснуть апелляционный суд и все же арестовать.Как в первые сутки вторжения тайные материалы дела вывезли вместе с руководством ДБР в Хмельницкого и уже там сожгли, чтобы они точно не достались врагу (только материалы, не руководство) Как имея под стражей Медведчука пять месяцев после его попытки бежать и в обмен не попытались осудить его за реальную государственную измену, потому что все это время торговались с ним чтобы он дал показания на Порошенко по выдуманной истории об африканских углях, и в конце концов пришлось отпустить его без приговора в статусе "участника обмена военнопленных". Как Татаров и Смирнов светились в координации следствия уже во время полномасштабной войны, когда у нас вроде бы было единство перед лицом врага. А перед вторжением они светились прямо как новогодняя елка на Майдане", – напомнил Илья Новиков.

"Поэтому ответ ДБР "Главкома" на самом деле означает "у нас сейчас ничего не происходит, отстаньте от нас любая ласочка." , о хозяевах телеграмм-каналов мы уверены, что они в общих чертах понимают ситуацию и в "угольном" и в других "делах Порошенко", потому что это те же люди, которые их создавали и управляют ими", - резюмировал адвокат.