Нам нужно успеть победить до 5 ноября следующего года не только для того, чтобы поспособствовать Байдену остаться в Белом доме.

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Дело ещё и в том, что в случае смены первого лица Главной страны мира 77 суток — с вечера вторника 5 ноября 2024 года, когда обнародуют первые результаты экзитполов, по вечер вторника 21 января 2025 года, когда новый президент уже успеет сделать после вчерашней инаугурации главные назначения, — в Соединённых Штатах не будет полноценного президента и полноценной власти.

(При этом почти месяц одновременно не будет работать, между прочим, и Конгресс, отмечающий рождественские и новогодние праздники на своих каникулах.)

В случае же, если смена президента станет всеми ожидаемой ещё раньше согласно предварительным опросам, которые дадут существенный перевес именно такому варианту, этот тяжёлый для всего мира период окажется ещё более длительным, так как фактически начнётся преждевременно.

Конечно, если в эти 11 недель, которые могут оказаться для человечества во многом решающими, оба американских президента — тот, чья каденция заканчивается, и тот, чья начинается, будут руководить Соединёнными Штатами фактически вместе и без противоречий между собой, ситуация, безусловно, уже не будет столь угрожающей. Но шансов на такое ответственное взаимопонимание и на совместные их согласованные действия, откровенно говоря, немного — с учётом противоположности их позиций почти по всем ключевым вопросам, а также особенностей противостояния и особенностей персональных.

Повышенные же риски этого периода связаны, в первую очередь, с возможностью активизации россией военных действий, в том числе запрещённых всеми конвенциями, последствиями чего могут стать необычно многочисленные жертвы — как среди военных, так и среди мирного населения, не исключая при этом ни применения ядерного оружия, ни нападения на определённые страны НАТО.

Фактически два президента США одновременно — формальный и тот, на которого все уже ориентируются, — это в такой ситуации ещё хуже, чем ни одного. То есть в случае смены американского президента 11 переходных недель обретают при определённых опасных событиях в мире и при определённых обстоятельствах огромное значение. Так что все существенные вопросы желательно решить согласовать (с реальными гарантиями!) до наступления этих 77 суток чрезвычайной потенциальной турбулентности.

В том числе является недопустимым, если путин до этого не будет ликвидирован любым способом. Дедлайн, таким образом, определён американским законодательством.