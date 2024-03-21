Прошли два года и двадцать шесть дней войны. Фронт более-менее стабилен и добавить к этому нечего. Тяжелее всего сейчас западнее Авддеевки. Там россиянам удается хоть немного продвигаться. На остальных же участках фронта они, несмотря на все усилия, никуда продвинуться не могут.

Я уже несколько дней собираюсь прокомментировать ход боевых действий в Белгородской и Курской областях, но полного представления о том, что там происходит у меня так и не сложилось. И все выглядит так, что такого представления нет ни у кого, даже у ISW.

Вроде с территории Украины туда зашли добровольцы из Легиона Свобода России (ЛСР), Российского добровольческого корпуса (РДК), Сибирского батальона и Чеченской Республики Ичкерия.

Сами добровольцы утверждают, что они продвинулись на десятки километров вглубь российской территории, захватили населенный пункт Теткино (Курская область) и уничтожили там два склада с боеприпасами. Также они сообщают что ими заняты населенные пункты Козинка и Горьковский (Белгородская область).

По информации российских антипутинских добровольцев, во время боев в Белгородской и Курской областях, они уничтожили 613 российских военнослужащих, 829 - ранили, а еще 27 - взяли в плен. Так же они сообщают об уничтожении семи российских танков, семи гаубиц, двадцати БМП и еще около восьмидесяти единиц другой техники.

Говоря же о своих конечных целях, руководители ЛСР, например, говорят, что их задача (ни много, ни мало) - дойти до Москвы и свергнуть Путина. А почему нет? Если вспомнить летний поход на Москву славного Пригожина (царствие ему небесное) - то станет ясно, что ничего невозможного нет…

Короче: все это выглядит впечатляюще. Беда лишь в том, что я так и не нашел подтверждения всем этим фактам из независимых источников. А Минобороны РФ (и вообще - российские спикеры) не дают по этому поводу никаких, хотя бы минимально информативных комментариев из которых можно сделать какие-то конкретные выводы.

Одно можно констатировать с достаточной определеностью: территория Белгородской области (включая сам Белгород) уже несколько дней подвергается обстрелам. Известно, что есть жертвы среди мирного населения. Губернатор Белгородской области Гладков делает мрачные заявления и принял решение эвакуировать из наиболее опасных зон 8 тысяч детей.

Нет уже никаких сомнений в том, что война пришла и в Россию. Путинские генералы вынуждены снимать войска с Купянского направления и бросать их на борьбу с бойцами ЛСР и их колллегами, причем борьба эта ведется на территории самой России.

Сегодня российскими военными был распространен эффектный видеоролик, на котором их артиллерия разносит в щепки сельский жилой дом, где (по их утверждению) прятались бойцы ЛСР. Все выглядит замечательно. Беда только в том, что этот дом расположен в России и принадлежит добропорядочному россиянину.

Вы не находите, что как-то неказисто развивается затеянная Путиным СВО? Разве мог он предположить два года назад, что ему придется воевать на своей территории, да еще и уничтожать из своих собственных пушек собственность своих же граждан?

Видимо такой поворот в сюжете сильно раздосадовал Путина. Он сегодня призвал ФСБ и СВР активизировать свои усилия по физическому уничтожению всех тех россиян, кто с оружием в руках борется с его агрессией против Украины. Он назвал этих людей "предателями" и сказал, что у их преступления нет срока давности.

Я же напомню Путину его собственную присказку: "кто обзывается, тот сам так называется!" Нет, кроме шуток, а с чего это Путин взял, что такого рода обвинения не могут быть предъявлены и ему?

Например, в шпионаже в пользу Китая. Если немного подумать, то выяснится, что есть масса оснований считать Путина предателем родины и китайским шпионом, которого нужно судить и наказать. Причем - без срока давности.

Ведь оказался же, например, Берия английским шпионом (хо-хо). И это не смотря на то, что он сделал для СССР атомную бомбу. Уж по всякому у Путина меньше заслуг перед родиной, чем у Лаврентия Павловича. А ведь и его не пощадили - расстреляли…

Ну, ладно, шутки - шутками, а сегодняшняя путинская истерика показывает, что все происходящее в Белгородской и Курской областях сильно его беспокоит, а значит это уже не комариные укусы, а попадание прямо Путину в нерв. Следовательно, такого рода акции нужно продолжать и масштабировать. Что-то мне подсказывает, что в этом есть огромный потенциал. Надо лишь его увидеть и правильно реализовать.

Слава Украине!🇺🇦

Из Израиля поступают сообщения, что на переговорах в Дохе есть определенный прогресс. Будто бы израильская делегация сделала ХАМАСу встречное предложение и оно было воспринято нормально. Детали этого предложения неизвестны, но вроде речь идет об освобождении 40 израильских заложников. Других подробностей - нет. В остальном за сутки ничего не изменилось. Такие дела…

I❤️🇮🇱