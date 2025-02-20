Путин понял, чего хочет Трамп, и предложил ему это: NYT узнал, чем Россия заинтересовала США

Россия смогла заинтересовать президента США Дональда Трампа перспективами бизнеса на своей территории. А кроме того, возможностью получить статус миротворца – за прекращение войны в Украине. В то же время, попытки Европы заинтересовать Белый дом покрытием расходов США на поставки оружия Украине не возымели эффекта – Трамп все так же относится к Европе как к "нахлебнику".

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Об этом говорится в материале The New York Times. Отмечается: Путин смог понять, чего хочет Трамп – и пытается сыграть на этом.

"Трампа мало волнуют долгосрочные стратегические цели. Путин пытается сыграть на этом и заинтересовать его быстрыми материальными выгодами", – признали аналитики.

Они подчеркивают: Москва смогла добиться успеха, несмотря на то, что многие мировые лидеры пытаются использовать бизнес-аргументы, чтобы привлечь внимание Трампа. К примеру:

Украина предложила президенту США заключить выгодные сделки в энергетическом и минеральном секторах после окончания войны.

"Но вместо того чтобы рассмотреть эти предложения, Трамп, похоже, решил, что природные ресурсы Украины должны компенсировать прошлую американскую помощь", – констатируют авторы материала.

Генсек НАТО Марк Рютте предложил, чтобы Европа покрыла расходы США на поставки оружия Украине.

Однако, отмечается, эти попытки не изменили отношение Трампа к Европе как к "нахлебнику американской помощи". И не помешали ему исключить европейцев из переговоров его администрации с Россией.

"В случае же России, администрация Трампа, похоже, намекает, что единственное, что Путину нужно сделать для полного перезапуска отношений между Москвой и Вашингтоном, – это прекратить войну в Украине. ... Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны станет "ключом, который откроет дверь" к "потенциально историческим экономическим партнерствам", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Украина намерена подписать предложение США по использованию редкоземельных металлов. Однако предшествовать этому должны соответствующие обсуждения.

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