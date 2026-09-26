"Нет никаких доказательств": Макфол оценил, планирует ли Трамп усилить давление на Путина

Посол США в России (2012-2014 годов) Майкл Макфол заявил, что у американского президента Дональда Трампа есть возможности для усиления давления на российского диктатора Владимира Путина. Впрочем, на сегодняшний день дипломат не видит признаков того, что глава Белого дома планирует воспользоваться такими рычагами влияния.

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В частности, Макфол упомянул закон об "адских санкциях" против России. Об этом Макфол рассказал в эфире проекта "Украинский фокус. Вечер" на Slawa.TV.

Давление Вашингтона на Москву

Бывший американский посол подчеркнул, что давление со стороны президента США на главаря Кремля позволило бы остановить российскую агрессию против Украины.

"Конечно, я хотел бы, чтобы Трамп больше давил на президента Путина для того, чтобы он свое варварское вторжение прекратил. Было очень много оптимизма в США после того, как был принят новый закон Линдси Грэмма, и это дает Трампу возможность делать так", – сказал дипломат.

Тем не менее пока Макфол не видит никаких доказательств того, что Трамп планирует оказывать давление. В частности, пока не были анонсированы никакие санкции в отношении России, даже несмотря на то, что есть возможность это сделать.

Фактор Китая

По его словам, во время встречи Трампа с председателем КНДР Си Цзиньпин также не было публичных заявлений об обсуждении поддержки России со стороны Китая.

"Трамп также не обсуждал с президентом Си поддержку со стороны Китая военно-промышленного комплекса РФ. Как вы знаете, Китайская Народная Республика предоставляет много составляющих для создания оружия, которое атакует прежде всего украинских гражданских", – заявил дипломат.

Впрочем, Макфол уверен, что это не было основным вопросом обсуждения. Он допускает что, возможно, это происходило за закрытыми дверями, но в публичном пространстве этих обсуждений не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Там считают, что присутствие главы Кремля может стать возможностью для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

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