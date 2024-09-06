"Оцениваем это как реакцию на стресс": в ГБР рассказали, в каком состоянии Шуфрич

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич жив, но у него действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем. В Государственном бюро расследований предполагают, что у парламентария, который является фигурантом уголовных дел, могла произойти острая реакция на стресс.

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Состояние политика прокомментировала советница по стратегическим коммуникациям ГБР Украины Татьяна Сапьян. Она выступила в эфире объединенного новостного телемарафона.

"Наверное, начну с положительной новости. Насколько мне известно, – мы уточняли это у следователей непосредственно – на самом деле он [Шуфрич] жив, с ним все будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс", – сказала Сапьян.

Она напомнила, что на этой неделе следователи направили в суд материалы дела о предполагаемой государственной измене Шуфрича и его помощника.

Подозреваемым инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ Украины.

"Собственно, возможно действительно здоровье немного подводит. Но пока мне известно, что это проходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд. И подозреваемый стал уже подсудим напрямую. Все хорошо. Все будет хорошо", – добавила представительница ГБР.

Напомним, 5 сентября в сети появилось сообщение о "смерти" народного депутата Нестора Шуфрича, а затем опровержение фейка. Источник нашего издания сообщил, что парламентарий, предварительно, мог попасть в реанимацию одной из частных больниц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С середины сентября 2023 года Шуфрич находится в СИЗО. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

– 8 февраля 2024-го Шуфричу сообщили новое подозрение – по ч. 3 ст. 110-2 УК. Это расследование касается финансирования Росгвардии в Крыму.

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