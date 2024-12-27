Суд обязал правоохранителей обеспечить исполнение Шуфричем депутатских полномочий

Суд обязал Службу безопасности Украины обеспечить исполнение народным депутатом Нестором Шуфричем его парламентских полномочий. Об этом говорится в фотокопии постановления Шевченковского райсуда от 24 декабря.

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Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал фото соответствующего документа. Отметим, что нардеп Шуфрич продолжает находиться в СИЗО по обвинению в госизмене.

В определении суда отмечено, что реализация депутатских полномочий Шуфрича должна осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Обязать уполномоченных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих условий при содержании обвиняемого Шуфрича Нестора Ивановича под стражей в пределах примененной меры пресечения, принять меры по обеспечению прав обвиняемого Шуфрича Нестора Ивановича относительно реализации последним полномочий народного депутата Украины в форме и способом, определенным действующим законодательством", – говорится в документе.

Отмечается, что определение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, что в сентябре Печерский районный суд Киева принял решение продлить арест народного депутата Нестора Шуфрича. Сообщалось, что его продолжат содержать под стражей до 4 ноября без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября в сети появился фейк о "смерти" народного депутата Нестора Шуфрича, а затем опровержения. По информации нашего издания политик находился в реанимации в частной больнице.

Отметим, что с середины сентября 2023 года Нестор Шуфрич находится в СИЗО. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

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