Суд разрешил Шуфричу выполнять депутатскую работу, но есть нюанс

Шевченковский районный суд Киева обязал предоставить право Нестору Шуфричу на осуществление полномочий народного депутата Украины. Однако физически присутствовать на заседаниях Верховной Рады, покидая СИЗО, обвиняемый в госизмене политик не сможет.

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Соответствующее решение было принято 24 декабря 2024 года. Информацию об этом с фотокопией документа 11 января 2025-го обнародовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Судьи пришли к выводу, что полномочия Шуфрича как парламентария, несмотря на расследование против него, предусмотренным законом способом не прекращались.

"В ходе проведения подготовительного судебного заседания по приведенному уголовному производству обвиняемым Шуфричем Н. И. заявлено ходатайство об обеспечении его прав как народного депутата Украины, в частности, в части предоставления возможности осуществлять депутатские полномочия и участвовать в пленарных заседаниях парламента", – говорится в постановлении.

Адвокаты скандального политика также требовали, чтобы его доставляли с мест несвободы на заседания Рады и создали условия для использования рабочего компьютера. Однако в удовлетворении указанных требований суд отказал.

Было решено, что выполнять депутатские полномочия парламентарий может только в рамках его пребывания в следственном изоляторе.

"По регламенту народный депутат может голосовать за законопроекты только в сессионном зале. То есть Шуфрич не сможет голосовать. Но теоретически он может участвовать онлайн, например в заседаниях Комитетов. Или подавать через помощников законопроекты и постановления", – предположил Гончаренко.

Как писал OBOZ.UA:

– Со середины сентября 2023 года Нестор Шуфрич находится в СИЗО. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

– 8 февраля 2024 Шуфрич получил новое подозрение – по ч. 3 ст. 110-2 УК. Это расследование касается финансирования Росгвардии в Крыму.

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