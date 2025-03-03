Несмотря на конфликт: не все в администрации Трампа готовы отказаться от переговоров с Украиной – Bloomberg

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа не готовы отказаться от переговоров с Украиной, несмотря на неприятную ссору с президентом Владимиром Зеленским. В то же время считается, что взгляды самого лидера даже "менее жесткие", чем у некоторых из его команды.

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Такое предположение высказали источники, знакомые с ходом дискуссий между сторонами относительно соглашения о редкоземельных металлах. Мнение процитировало издание Bloomberg.

В частности, собеседник указал, мол, единичные помощники республиканца "настаивали на отставке Зеленского как части любого соглашения".

Но некоторые в администрации Трампа "не были готовы отказаться от переговоров с Украиной, несмотря на беспорядочный спор".

"Хотя некоторые помощники настаивали на том, чтобы Зеленский ушел в отставку в рамках любого соглашения, президент США, кажется, придерживался менее жестких взглядов, чем некоторые в его администрации", – говорится в публикации.

Bloomberg отмечает, что после напряженной встречи Трампа и Зеленского 28 февраля европейские лидеры начали активно выражать поддержку Киеву. Комментируя такие действия партнеров, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил убеждение, что если они подкрепят свои заявления конкретными финансовыми и военными инициативами, это напрямую повлияет на политику США.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны рассказали, как действия РФ демонстрируют, что Кремль заинтересован в срыве соглашения между Украиной и США о редкоземельных металлах. Россияне продвигают нарративы о том, что такая договоренность стран якобы не приносит Украине пользы, а сама Москва может сделать лучшее предложение Вашингтона.

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