'Цивилизованный мир ждет ответа': в Госдепе призвали РФ проявить готовность к завершению войны в Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что Россия срочно должна показать, серьезно ли она настроена говорить об установлении мира в Украине и прекращении войны. Мир ждет ответа от Москвы уже сейчас.

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С таким заявлением выступила спикер ведомства Темми Брюс на брифинге в четверг, 17 апреля, передает Укринформ. Она отметила, что недавно американский госсекретарь Марко Рубио во время визита в НАТО подчеркнул, что время для мира настало сейчас – не в течение следующих месяцев или лет.

"Он конкретно заявил, что это вопрос недель, когда мы должны узнать, серьезно ли настроена Россия, чтобы положить конец этой катастрофе. Теперь цивилизованный мир ждет ответа, действительно ли Россия настроена серьезно", – отметила Брюс.

Представитель внешнеполитического ведомства Штатов подчеркнула, что основным ориентиром для Дональда Трампа и его команды есть необходимость немедленно остановить боевые действия в Украине.

Американские чиновники, подчеркнула Брюс, активно проводят переговоры "с четкой мотивацией найти путь к прекращению российско-украинской войны, чтобы остановить кровопролитие".

Напомним, что 17 апреля Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в Париже провели встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения путей достижения мира в Украине.

После переговоров США и Украины в Париже Рубио провел телефонную с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Комментарии, предоставленные обеими сторонами после разговора, свидетельствуют, что Вашингтон и Кремль продолжают находиться в разных реалиях.

В этот же день состоялась встреча представителей Украины и "коалиции решительных", которая прошла в Елисейском дворце. Украину представляли Ермак, Сибига и Умеров, а от решительных коалиции были представители Британии, Германии и Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Темми Брюс подтвердила, что США не будут заключать никаких двусторонних соглашений с Кремлем, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

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