'Немецкие солдаты готовы убивать российских': Писториус предостерег Россию от нападения на страны НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы убивать российских солдат в случае нападения РФ на государство-член НАТО. Москва должна понимать, что Европа хочет жить в мире.

Видео дня

Однако это не означает, что она не способна себя защитить. Об этом глава немецкого оборонного ведомства сказал в интервью Financial Times.

По его словам, это не угроза, а трезвое предупреждение.

"Я всегда был убежден, что говорить о мире на равных можно только с позиции силы, только на равных. Не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять: мы знаем, на что способны – мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не способны себя защитить. Это правильно и сегодня", – отметил Писториус.

Как пишет FT, министр обороны ФРГ настаивал на том, что немецкие войска, годами придерживавшиеся культуры военной сдержанности в ответ на ужасы Второй мировой войны, будут готовы убить российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО.

"Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они прекрасно знают свою работу", – сказал Писториус.

Создание постоянной бригады немецких солдат в Литве для охраны прибалтийского государства (один из проектов Писториуса) стало ярким символом приверженности Германии НАТО спустя почти четыре десятилетия после падения железного занавеса, сказал он.

"Британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защищать наш восточный фланг. А сегодня Литва, страны Балтии и Польша – это восточный фланг, и мы должны внести свой вклад", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию Альянса. Это связано с амбициями самого Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!