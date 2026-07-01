Нельзя одновременно устанавливать орден Европы и вводить незаконные санкции, – Княжицкий

На пути в Европу властям предстоит решить множество проблем, прежде всего в области соблюдения верховенства права и защиты прав и свобод граждан, СМИ и оппозиции. Ведь невозможно одновременно награждать орденом Европы за усилия по евроинтеграции и вводить незаконные санкции против лидера оппозиции.

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Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий с трибуны парламента.

"Европейская солидарность" не против того, чтобы отмечать тех, кто больше всего борется и делает все для нашей европейской интеграции. Больше всего для нашей европейской интеграции делают сейчас наши воины, потому что они защищают Украину и защищают всю Европу. Очевидно, многое для нашей европейской интеграции должны делать мы здесь, в парламенте, в правительстве, президент. А мы здесь все, честно говоря, недорабатываем, потому что наша задача – не допустить, чтобы орден Европы заменил нам реальную европейскую интеграцию", – отметил депутат.

"Вчера я лично был на суде, где в очередной раз не было вынесено решение по иску Петра Порошенко о снятии с него санкций. Ведь о какой Европе мы можем говорить, если на лидера оппозиционной политической силы абсолютно безосновательно, незаконно, так сказать, превентивно налагаются санкции, ограничивающие политическую деятельность оппозиции. Где здесь Европа? Где здесь Европа, если Порошенко даже загранпаспорт не может получить и получает отказ в ЦНАП, мотивируя это письмом от Госфинмониторинга? Конечно, до Европы здесь далеко", – сказал Княжицкий.

"На этом пути в Европу у нас очень много проблем: отношения с нашими соседями, которыми мы должны профессионально заниматься. Не ради хайпа, не ради внутреннего пиара, а защищая собственное достоинство, собственные ценности, но понимая и то, что мы должны иметь поддержку среди наших ближайших соседей. Это огромная ответственность – наша европейская интеграция", – подчеркнул он.