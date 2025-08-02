'Нельзя больше просто наблюдать': Франция в ООН призвала Совбез заставить Россию немедленно прекратить огонь

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт призвал международное сообщество принять решительные меры для прекращения российской агрессии против Украины. По его словам, Совет Безопасности ООН больше не может оставаться наблюдателем, когда страна-агрессор продолжает войну и игнорирует все мирные инициативы.

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Об этом Боннафонт сказал во время заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 1 августа. Он подчеркнул, что Совбез должен заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня.

"Совет больше не может просто наблюдать, как агрессор отказывается прекратить свою агрессию", – отметил постпред.

По его словам, Совбез ООН должен надавить на РФ и ее выполнить свои обязательства как постоянного члена Совета безопасности, требуя полного, немедленного и безусловного прекращения огня".

"Это – наша роль и наша обязанность. Его доверил нам Устав, и мир ожидает, что мы это выполним", – подчеркнул Боннафонт.

Представитель Франции напомнил, что 14 июля президент США Дональд Трама выдвинул Кремлю четкое требование – "искренне присоединиться к переговорам и прекратить войну". Однако Россия полностью проигнорировала эти призывы. С тех пор РФ, по его словам, более 3400 раз атаковала территорию Украины, в результате чего погибли более 80 мирных жителей и еще более 300 получили ранения.

Французский дипломат также резко раскритиковал попытки Москвы использовать площадку ООН для пропаганды и манипуляций. По его словам, Россия на каждом заседании Совбеза распространяет ложь, чтобы оправдать вторжение в суверенное государство – Украины, которое не представляло для нее никакой угрозы.

"Россия вторглась в Украину и пытается аннексировать части ее территории. Она прибегает к устаревшей форме империализма. Она пытается это замаскировать, утверждая, что борется с неонацизмом или действует на опережение против якобы агрессии НАТО. Но это – и ложь, и использование Совбеза в собственных целях", – подчеркнул дипломат.

Что предшествовало

Украина обратилась к Организации Объединенных Наций с требованием срочно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Поводом для заседания является последний удар российских захватчиков по мирным жителям украинской столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа. Его страна готова принять дополнительные меры для обеспечения мира.

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