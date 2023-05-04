'Неинтересная тема, Путин для нас не лидер': Зеленский ответил на угрозы РФ ликвидировать его

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозы Москвы после атаки на Кремль, в том числе касающихся его "физического устранения". Он отметил, что России следует заняться собственными проблемами, чтобы подготовить общество к дипломатическим возможностям завершения войны.

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Об этом Зеленский заявил 4 мая во время пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии в Гааге. По словам главы государства, Украина видит в России демотивированную страну, с которой не о чем говорить (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тот лидер России, он для нас не лидер. Он является лидером страны, которому нельзя доверять. Если мы смотрим на Россию, видим там демотивированную страну на поле боя. Вот это важно. Мы не видим сильной армии на поле боя, сильного общества, Мы видим различные радикальные группки, которые размахивают чем-то ядерным, что-то призывают сделать против нашей страны. Это не интересная тема, мы не будем общаться с такими людьми ни о чем", – сказал Зеленский в ответ на вопрос об угрозах его "физического устранения".

Он добавил, что властям РФ вместо угроз следует подумать о том, как изменить "климат" в их собственной стране, чтобы подготовить российское общество к любым возможностям дипломатического завершения войны.

А Украина прежде всего должна продолжить деоккупировать свои земли и дойти до собственных границ.

Напомним, после атаки на Кремль заместитель секретаря совбеза РФ Дмитрий Медведев принялся угрожать "физическим устранением" президента Украины. По его мнению, у Москвы якобы больше "не осталось никаких вариантов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 3 мая возле Кремля прогремели взрывы. Позже Москва обвинила Украину в покушении на президента РФ Владимира Путина.

– В Госдуме РФ расценили атаку БПЛА на Кремль как "настоящий повод к войне".

– В Офисе президента Украины отвергли обвинения и заявили, что в приоритете у Киева освобождение собственных территорий. Там предполагают, что Россия готовит масштабный теракт.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию России и не покушалась на Путина, однако обвинять Киев – в интересах Москвы.

– Аналитики ISW полагают, что РФ инсценировала атаку на Кремль с целью показать войну как нечто экзистенциальное и подготовить российское общество к более широкой мобилизации.

– О том, кто мог устроить атаку беспилотников и как "купол в Кремле сорвало во всех смыслах", читайте в нашем материале.