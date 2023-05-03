'В приоритете освобождение своих территорий': у Зеленского прокомментировали ночную атаку на Кремль

Украина не располагает информацией о ночной атаке на Кремль. В приоритете у Киева – освобождение своих территорий.

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Об этом ВВС сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. "То, что произошло в Москве, – очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", – сказал он.

Никифоров напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что Украина направляет все имеющиеся силы и средства на "освобождение собственных территорий, а не атаку чужих".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал инцидент с атакой дронов на Кремль предсказуемым. По его словам, РФ явно готовит масштабный теракт.

"Сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории РФ, поскольку это не решает никаких военных задач, но дает основания Москве оправдать свои атаки по гражданским украинцам.

"Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках РФ. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления", – отметил советник главы ОП и добавил, что дроны "можно купить в любом военторге".

По его словам, потеря силового контроля над страной со стороны клана Путина очевидна, хотя, с другой стороны, Москва постоянно твердила о своем тотальном контроле над воздухом.

"Одним словом, что-то в России происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем", – заявил Подоляк.

Со своей стороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил СМИ, что "никак не будет комментировать" взрывы вблизи Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью в Москве услышали звуки взрывов возле Кремля. Очевидцы видели в небе искры, в сеть попало видео, где видно, как над резиденцией президента РФ поднимается дым.

– Днем пресс-служба Путина заявила о покушении на президента РФ. На здание якобы были нацелены два беспилотника, но Путин не пострадал – его якобы не было в Кремле.

– Момент атаки БПЛА на Кремль попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как дрон врезается в одну из башен здания, после чего в месте прилета вспыхивает огонь. Пламя на крыше Кремля горело еще некоторое время.