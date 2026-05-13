'Недостаточно просто иметь средства': Зеленский объяснил европейцам реальность современной войны. Видео

Современная война меняется настолько быстро, что одних только систем ПВО, дронов или средств радиоэлектронной борьбы уже недостаточно для эффективной защиты. Ключевым фактором становится практический боевой опыт и скорость адаптации к новым угрозам.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Бухарестской девятки". Он объяснил европейцам реальность современной войны.

Одних технологий уже недостаточно

Президент отметил, что многие страны до сих пор считают главным элементом современной войны наличие большого количества технических средств – перехватчиков, дронов и систем РЭБ.

Впрочем, по словам Зеленского, реальность войны другая.

"Недостаточно просто иметь средства – нужен еще и реальный опыт их применения и такая же скорость адаптации, как и у самой угрозы", – подчеркнул глава государства.

Украина имеет уникальный боевой опыт

Зеленский подчеркнул, что именно Украина сегодня обладает наибольшим практическим опытом ведения современной технологической войны.

По его словам, украинские военные ежедневно сталкиваются с новыми типами атак, беспилотников и средств поражения, поэтому вынуждены постоянно адаптировать тактику и технологии.

"Сейчас такой опыт имеет только Украина, только наши воины", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский призвал Европу к совместному перевооружению

Глава государства подчеркнул, что европейским странам важно не терять время и ресурсы, а строить совместные оборонные проекты и кооперацию с Украиной.

Отдельно Зеленский упомянул программу SAFE, которая должна помочь европейским государствам быстрее перевооружаться и адаптировать оборонное производство к современным вызовам.

По словам президента, именно совместная работа должна стать основой новой системы безопасности Европы.

"Вместе – ключевое слово для Европы, чтобы каждый был защищен", – подытожил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию.Он выступил на саммите "Бухарестской девятки".

