'Недобыткам 'русского мира' не место в Украине': Данилов разнес Бужанского, который отказался говорить по-украински

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов "разнес" скандального нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который накануне в телеэфире отказался перейти на украинский язык. Он подчеркнул, что таким "недобыткам "русского мира"" не место ни в политике, ни в Украине.

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Свое мнение о народном избраннике секретарь СНБО высказал в Twitter. Он подчеркнул, что все ему подобные предатели Украины должны быть "зачищены и выброшены".

"Недобыткам т.н. "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русском", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам", – написал Данилов.

Напомним: в эфире телеканала "Киев 24" Бужанский по просьбе журналиста отказался говорить по-украински, заявив, что будет говорить так, как считает нужным.

Также ведущий, здороваясь с нардепом, сказал "Слава Украине", Бужанский со своей стороны тоже повторил "Слава Украине". Так что ведущий сказал "Героям слава" вместо него.

По замечанию ведущего, что по закону госслужащие должны разговаривать на государственном языке, Бужанский отметил, что "каждый разговаривает на родном языке", и обвинил журналиста в разжигании вражды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Одессе разразился языковой скандал в отделении полиции. Задержание подвыпивших граждан в общественном месте обернулось отстранением двух правоохранителей, которые общались на русском языке;

– также посетитель кафе в Черновцах устроил языковой скандал, назвав Одессу и Харьков русскоязычными регионами. Он заявил, мол, какая разница, на каком языке разговаривать.

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