'Понаехали': в Одесской области отстранили полицейских из-за русского языка. Видео

В Одессе разразился очередной языковой скандал, на этот раз – в отделении полиции. Задержание подвыпивших граждан в общественном месте обернулось отстранением двух правоохранителей, которые общались на русском языке.

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Соответствующее видео было опубликовано местными Telegram-каналами. На кадрах задержанные админнарушители сделали полицейскому замечание, на что тот ответил: "Понаехали!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Далее посетитель ответил, что живет в Одессе 22 года, а милиционер снял с себя погоны и предложил продолжить разговор в другом месте. В конце видео мужчины вышли на улицу, но чем закончилась ситуация – неизвестно.

В то же время, на нее уже отреагировали в ГУ Нацполиции Одесской области. Там подчеркнули, что на время проведения служебного расследования участковый офицер полиции и его руководитель отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Руководство даст оценку также действиям еще двух правоохранителей, присутствовавших во время конфликта – оперативного дежурного и помощника оперативного дежурного.

Напомним: ранее в одном из кафе Одессы также разразился языковой скандал – там отказались обслуживать посетительницу на украинском языке. Владелец кафе также пригрозил выгнать девушку из кафе.

Мужчина отказался говорить на государственном языке, поскольку "он его плохо знает". Он заявил, что учился в русской школе, поэтому будет говорить по-русски.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в течение 2022 года наибольшее количество нарушений языкового закона было зафиксировано в Киеве. Второе место занимает Харьковская область;

– в Броварах Киевской области произошел языковой скандал. В торговом центре "МаркМолл", в одном из магазинов, продавщице отказались обслуживать на украинском языке клиентку, потому что они "русскоязычные".

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