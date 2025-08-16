"Небо даст сигналы": в The Economist узнали о важной договоренности на встрече Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин на встрече в Анкоридже на Аляске достигли предварительного соглашения о прекращении воздушных ударов. То есть российская армия якобы не будет осуществлять ракетно-дронных атак по Украине.

Но вероятно, что такое "затишье" продлится не так и много времени. Об этом 16 августа сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол в соцсети Х.

Детали инсайда от СМИ

По словам корреспондента, прекращение российских атаку в украинском воздухе может продолжаться как минимум до встречи лидеров Украины, США и России.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", – сообщил Кэррол со ссылкой на свой источник.

Что предшествовало

После встречи с Путиным 15 августа Трамп назвал переговоры "продуктивными", но заявил, что они не достигли полного согласия по нескольким "важным вопросам": каким именно, он не уточнил.

Американский лидер сказал, что теперь Киев должен "согласиться" на соглашение, которое обсуждали на Аляске, опять же даже не уточнив его содержание. В то же время он выразил надежду на встречу в формате Украина – Россия – США. Как информируют другие американские издания, США уже ее готовят.

Утром 16 августа стало известно, что Трамп после возвращения с Аляски провел длительный разговор с Зеленским, к которому присоединились также европейские лидеры. Так, президент США пригласил украинского коллегу на встречу в Вашингтоне уже 18 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия во время и уже после саммита на Аляске продолжила как воздушные атаки по Украине, так и обстрелы прифронтовых территорий. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать войну.

