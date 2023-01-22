''Не выкручиваем руки и не уговариваем'': в Белом доме ответили о переговорах с ФРГ по Leopard 2 Украине

Германия в вопросе предоставления боевых танков Leopard 2 Украине "проходит через свой собственный процесс". Обсуждая его, США не давит на немецкое правительство для принятия положительного решения.

Видео дня

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он рассказал о результатах встречи в Рамштайне, передает "Голос Америки".

"Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда и где они могут, и в том размере и масштабе, который их устраивают. И это решать Германии", – подчеркнул представитель Белого дома.

Он отметил, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard 2, которые являются замечательными машинами – очень мощными и не требующими от украинцев чрезмерного количества подготовки, "если Берлин захочет двигаться в этом направлении".

"Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии", – добавил он.

По его словам, Германия увеличила свои вклады в оборону, которые она начала делать еще в начале войны. Кирби указал, что она является "одним из ведущих в мире финансовых доноров Украины" с точки зрения именно финансовой помощи, и союзники это "высоко ценят".

"Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это именно сейчас. Одной из критических потребностей ВСУ этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, которые могут включать танки, но не обязательно. Хотя украинцы нуждаются в дополнительных танках", – подытожил представитель Белого дома.

Напомнии: еще до восьмого заседания в формате "Рамштайн", которое прошло 20 января, американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом не смогли договориться о передаче Киеву танков Leopard2.

Также в немецком Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о Leopard 1 и Leopard 2 Украине из-за того, что несколько фракций выступили против.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что танки немецкого производства соглашаются передать Польша, Финляндия, Португалия, Испания, однако на это необходимо согласие от государства, имеющего права на эту технику, – то есть от Германии. Он подверг критике немецкое правительство за промедление, ведь пока в Берлине размышляют, стоит ли предоставлять украинской армии "Леопарды", в Украине ежедневно гибнут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников провел откровенный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом о танках Leopard 2. Он заявил, что диалог с ФРГ по поставкам вооружения будет продолжаться.

Издание CNN раскрыло главные карты по поводу того, почему Германия тянет время с поставкой танков Украине и на что надеются в Берлине. Со своей стороны Spiegel подсчитало, сколько танков Leopard Германия могла бы передать Украине, хотя канцлер Олаф Шольц не торопится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!