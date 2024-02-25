Не все зависит от Запада: Порошенко назвал факторы, которые обеспечат победу Украины в войне

Чтобы обеспечить успех Вооруженных Сил, а значит и победу Украины, мы должны сделать несколько вещей. Часть из них не зависит от наших партнеров.

Об этом сказал Петр Порошенко в эксклюзивном интервью "5 каналу".

"Первое – нам не выгодна позиционная война, когда враг просто уничтожает находящиеся на необорудованных позициях украинские Вооруженные Силы. Путину абсолютно безразлично, сколько тысяч людей, даже нелюдей от российских орков, будут уничтожены на полях российско-украинской войны. А мы теряем героев ", – подчеркнул Порошенко.

По словам Порошенко, есть три ключевых задачи, которые нужно выполнить. Первое из них – это фортификационные сооружения.

"Я знаю, что это такое, потому что я организовывал их построение. За три месяца мы построили целую эффективную многоэшелонированную линию обороны. И сейчас я недоволен состоянием, как строятся фортификационные сооружения. И не надо нам врать, мне врать, что это полная тайна". Это глупость, потому что я вам сейчас по спутниковым снимкам расскажу полностью российские линии обороны, и линии суровикина на юге, и линию вагнера на востоке, и линию гордеева, и линию, которую белгородский губернатор строит на севере страны. И так же Россия видит все наши постройки", – считает лидер "ЕС".

По мнению пятого президента, мы должны мобилизовать строительные компании, обеспечить заводы железобетонных конструкций.

"Я закупил, видя что мало что делается, закупил за собственные средства 15 экскаваторов и землеройных машин. Но по политическим причинам нам не дают выделить участок, где мы должны построить фортификационные сооружения. А они должны быть – вторая линия обороны за каждой бригадой, чтобы ребята были уверены, что им есть куда отступить. И там все оборудовано, и враг не продвинется ни на метр дальше. Чтобы враг не повторил то, что мы сделали в Харькове в 2022 году. Поэтому первое – это фортификационные сооружения", – считает Порошенко. .

Вторая задача – это развитие нашего военно-промышленного комплекса, подчеркнул Порошенко.

"Второе – если пока нет денег или нет решения, деньги есть, по обеспечению Вооруженных Сил – это должны быть санкции, которые перекрывают возможность финансирования Путиным своей войны. Третья позиция – это изготовление и развитие нашего военно-промышленного комплекса, который де-факто был просто уничтожен. И сейчас это нужно все восстанавливать", – сказал лидер "ЕС".

Пятый президент отметил и важность БПЛА на фронте.

"Следующая позиция – это дроны как наступательная, которая не может заместить, но хоть что-то дает в руки нашему воину, для того, чтобы уничтожать наступательные порядки. Наиболее эффективные части использования FPV-дронов имеют эффективность выше 50%. Это значит, что если я вместе с командой поставили более 5 тысяч дронов FPV наивысшего качества только в 2024 году – это значит, что 2,5 тысячи эффективных попаданий и уничтожение русны", – сказал Порошенко.

По словам лидера "ЕС", для защиты от российских дронов, которых сегодня также в небе огромное количество, команда Порошенко инвестировала в разработку лучших средств радиоэлектронной борьбы.

"Я горжусь тем, что мы уже начали, они поставлены на вооружение, они прошли все испытания. И сегодня начали боевое применение на востоке, вокруг Авдеевки. Могу даже сказать, что они эффективно прикрывают артиллерийские дивизионы", - говорит Порошенко.