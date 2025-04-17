Не в Омане: в CNN выяснили, где состоится следующий раунд ядерных переговоров США и Ирана

Второй раунд ирано-американских переговоров касательно ядерного соглашения состоится в Риме (Италия). Первая встреча прошла 12 апреля в столице Омана Маскате.

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По данным CNN, представители двух государств соберутся вновь в субботу, 19 апреля. Официально эта информация не объявлялась, но СМИ ранее предполагали, что новую встречу организуют снова на территории Омана. Издание ссылается на источник, имя которого не раскрывается.

"Это означает, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправится в Рим из Парижа, где он будет позднее на этой неделе для переговоров по Украине с госсекретарем Марко Рубио", – указали в CNN.

Собеседник журналистов считает, что Оман по-прежнему будет иметь роль посредника между Вашингтоном и Тегераном.

Как известно, на прошлых выходных на первых переговорах присутствовал министр иностранных дел Омана Саид Бадр аль-Бусаиди. В конце обсуждения Уиткофф напрямую поговорил с главой иранского МИД Аббасом Арагчи. Во время второго раунда ожидается аналогичный формат, сказал источник.

Напомним: первый раунд переговоров Соединенных Штатов Америки и Исламской Республики Иран о ядерной программе Тегерана продлился около двух с половиной часов.

По словам аль-Бусаиди, руководителя внешнеполитического ведомства Омана, взаимодействие прошло "в дружественной атмосфере, способствующей сближению точек зрения". Он пообещал и дальше "работать вместе и прилагать дальнейшие усилия" для достижения "регионального и глобального мира, безопасности и стабильности".

Эти переговоры – первые между Ираном и администрацией Дональда Трампа, включая его первый срок во главе США в 2017–2021 годах.

Как писал OBOZ.UA, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед визитом в Иран 16 апреля заявил, что пока что у Тегерана нет ядерного оружия. Но у этой страны уже достаточно материала для изготовления нескольких ядерных бомб.

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