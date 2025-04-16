'Это как пазл': глава МАГАТЭ оценил шансы Ирана создать ядерное оружие

Пока что у Ирана нет ядерного оружия. Но у этой страны уже достаточно материала для изготовления нескольких ядерных бомб.

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Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В интервью Le Monde перед визитом в Иран он признал, что в последние четыре года Тегеран ускорился, развивая свои ядерные возможности.

"У Ирана достаточно материала для создания не одной, а нескольких бомб, но ядерного оружия у него пока нет. Это как пазл: у них есть элементы, и однажды они могли бы сложить их воедино. Для этого еще нужно какое-то время, но надо признать, что они уже недалеки от этого", – сказал Гросси.

Он сообщил, что одна из целей его визита – попытаться расширить возможности МАГАТЭ в Иране.

"Мы должны восстановить доверие, которое сегодня исчезло. Недостаточно сказать международному сообществу "у нас нет ядерного оружия", чтобы вам поверили. Мы должны иметь возможность проверить это", – подчеркнул гендиректор Международного агентства по атомной энергии.

По его словам, Иран не против его приезда на фоне консультаций с Соединенными Штатами касательно ядерной программы.

"Мне не нужно было навязываться. Все соглашаются, что участие Агентства всегда важно, независимо от характера дискуссий. Без нас любая сделка – лишь бумажка. Чтобы это было значимым, нужна надежная система проверки и мониторинга, которую можем предоставить только мы", – объяснил Гросси.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран был "богатой и великой нацией". Но страна должна избавиться от программы создания собственного ЯО, и переговоры по этому поводу должны проходить быстро, иначе Вашингтон будет готов "сделать что-то жестокое".

– 12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. Новый раунд может состояться на следующей неделе.

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