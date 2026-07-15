"Не стоит посягать на украинскую государственность": Зеленский рассказал, как Украина современными технологиями возвращает Россию в средневековье. Видео

Украинские дальнобойные удары теперь способны поражать военные и стратегические цели в любой точке на территории Российской Федерации. Глава государства подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс и военные технологии вышли на принципиально новый уровень.

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По его словам, для украинского оружия больше нет "красных линий" на территории страны-агрессора. Об этом Зеленский заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня украинской государственности.

Удары по России будут продолжаться

Зеленский отметил, что на сегодняшний день на российской территории не осталось ни одной точки, куда бы не смоги достать украинские средства поражения. Президент отметил, что десятки военных и стратегических объектов были атакованы в ответ на путинскую агрессию против Украины.

"Уже нет координат, которые на территории зла были недостижимы для украинской справедливости. Полтысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеры теневого флота, военная инфраструктура России почувствовали все это на себе. Не стоит посягать на украинскую государственность", – подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что пока российская армия продолжает воевать с гражданским населением, разрушая жилые дома, школы и больницы, Украина действует точечно и прагматично.

Целями украинских сил становятся исключительно те объекты, которые спонсируют путинский режим и предоставляют ему инструменты для убийства украинцев.

Исторические параллели и главная цель Украины

Комментируя масштабное экономическое и технологическое давление на РФ, вызванное регулярными ударами по ключевым предприятиям, Зеленский упомянул исторические сравнения, которые сегодня звучат в мировых медиа.

Многие аналитики отмечают, что из-за вывода из строя технологических мощностей и НПЗ Россия теряет современные производства, некоторые проводят параллели со временами Наполеона, когда горела Москва. Однако, как подчеркнул Зеленский, для Украины важен не пафос, а конкретный результат, гарантирующий безопасность государства и его граждан в будущем.

"Кто-то говорит, что современными технологиями мы возвращаем Россию в Средние века. Кто-то вспоминает Наполеона, во времена которого пылала Москва. Но для Украины ценен не пафос, а результат. Наша главная цель не Россия без бензина, а Украина без России, Украина без войны, Украина с Европой и Украина и Европа без московской угрозы", – резюмировал глава государства.

Амбициозные цели по БПЛА

Также в ходе этого выступления Зеленский рассказал об амбициозных целях Украины по производству беспилотных летательных аппаратов. По его словам, "уже сейчас Украина производит 10 млн дронов в год, но будет 20".

"Я помню, как впервые озвучил публично план государства: 1 млн дронов в год. Было много скепсиса повсюду: и внутри, и снаружи. А сейчас можем констатировать: мы производим 10 миллионов дронов в год, и будет 20", – сказал президент.

В этом контексте стоит упомянуть заявление председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которое прозвучало вслед за выступление Зеленского. Она заявила, что Украина и Европейский союз подписали новое соглашение в оборонно-промышленной сфере. Фон дер Ляйен рассказала, что сделка касается общего производства беспилотников.

Также европейская чиновница заявила, что Украина получила уникальный боевой опыт, в частности в сфере применения беспилотных технологий и средств противодействия дронам. Поэтому, по словам главы Еврокомиссии, Украина и ЕС должны вместе использовать этот опыт, учитывая вызовы в сфере безопасности, стоящие перед Европой.

"Эта сделка объединит украинскую находчивость и промышленную мощность Европы. С этой сделкой на послание четкое: настало время инвестировать в Украину. Потому что это означает инвестировать в Европу и нашу общую безопасность", – рассказала глава Еврокомиссии.

Patriot с маркировкой Made in Ukraine

Зеленский также рассказал, что Украина впервые приближается к возможности производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. В случае успешного решения этого вопроса Украина может стать третьим государством в истории, которое будет иметь эту договоренность и эту привилегию.

По мнению Зеленского, "это именно та реальность, которая приближает безопасность и победу жизни в Украине".

"Я благодарю Президента Америки за политическое решение, которое уже историческое и которое поможет сохранить жизнь тысяч людей в Украине. И очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось и ракеты к "петриотам" с маркировкой Made in Ukraine стали быстрее реальностью", – заявил украинский президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дальнобойные санкции продолжают усиливать давление на топливно-энергетический сектор России. Системные удары по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора уже сказываются на внутреннем рынке топлива.

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