Сразу после обмена России и Западом заключенными освобожденная российская оппозиция сделала несколько громких заявлений, в том числе предложила мировому сообществу ослабить санкции против РФ. Однако Запад вряд ли прислушается к таким призывам.

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Так считает эксперт-дипломат, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. Как он пояснил в эфире OBOZ.UA, Соединенные Штаты организовали этот обмен вовсе не в пользу освобожденных опоциционеров. Кроме того, "полезных идиотов" на Западе не так уж много, к тому же они не в состоянии договориться друг с другом.

Словосочетание "полезные идиоты" принадлежит Ленину - последний так называл людей, живущих в либерально-демократических странах, и оказывающих моральную и материальную помощь идеям тоталитаризма. Огрызко уверен, что прислушаться к выдвинутым полезным идиотам идеям на Западе будут далеко не все, и недолго.

"Очевидно, что те тысячи полезных идиотов, которые уже сейчас живут на Западе, будут использовать освобожденных и будут их таскать по всем возможным и невозможным конференциям, обсуждениям – для доказательства того, что они, эти полезные идиоты, действительно очень правильные, очень либеральные и очень демократические. Для этих кругов на Западе освобожденные по меньшей мере определенный период будут интересны. Потом, конечно, интерес пойдет на спад, а через какое-то время они перегрызутся между собой, потому что там единства не было, нет и не будет", – пояснил эксперт.

Более того, Огрызко доказывает, что оппозиционеров освободили, так сказать, в довесок.

"Главными были двое американцев, которых схватили в РФ, обвинили бог знает в чем, осудили. Они были, собственно, главной целью этого обмена, но к этому немножко прицепили еще и так называемую псевдороссийскую оппозицию. Причина интереса американцев к этому обмену была сугубо политической – выборы в США", – объяснил Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, обмен между РФ и Беларусью, а также США, Германией и Словенией осуществлялся в Анкаре. В Турцию было отправлено 26 человек на семи самолетах (два – из США, по одному – из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России). Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 13 – в Германию и трое – в США.

Причем самый ценный "кадр", который РФ получила в рамках обмена, – киллер из ФСБ Вадим Красиков. В США отметили, что во время любых переговоров с российскими чиновниками по обмену первое, на чем настаивали россияне, – это освобождение именно Красикова.

А он был исполнителем нескольких заказных убийств, в частности, бизнесмена Александра Козлова в Карелии 2007 года, бизнесмена Альберта Назранова в Москве 2015 года, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили 2019 года и других.