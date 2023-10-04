Если у вас есть сомнения, что целью России в Украине является геноцид, послушайте Павла Губарева, ведущего пророссийского сепаратиста на украинском Донбассе, пишет Александр Мотыль для The Messenger, переводит Gazeta.ua.

Далее текст на языке оригинала.

Губарєв відзначився в жовтні 2022 року записаною на відео заявою про українців: "Це російські люди, одержимі дияволом. Ми не збираємось їх вбивати, але хочемо їх переконати. А якщо ти не хочеш, щоб ми тебе переконали, ми вб'ємо тебе. Ми вб'ємо стільки, скільки необхідно – 1 млн, 5 млн чи знищимо всіх вас. Поки не зрозумієш, що ти одержимий і потребуєш лікування".

Щоб ви не думали, що погляди Губарєва на українців змінилися, ось що він сказав кілька днів тому: українці "це той самий народ, нічим не відмінний від нас, просто заражений бацилою антиросійськості". Вони "вірять у якусь міфічну ідею", а саме, що вони – окрема нація.

Видео дня

Губарєв ясно дає зрозуміти, що хоче зробити з українцями: "Декого доведеться перевиховувати, деяким доведеться пройти через табори".

Зрозуміло, люті висловлювання Губарєва, сказані в спокійній, холоднокровній манері – еквівалент інструкції з геноциду. На його думку, українців не існує, а ті, хто вірить, що вони існують, мають бути ув'язнені або знищені. Також варто зазначити, що Губарєв та його ідеологічні співвітчизники у Кремлі хочуть встановлення в Україні тоталітарного, сталінського режиму. Ті українці, яким дозволять жити, фактично повернуться у 1930-ті, коли мільйони людей були вбиті СРСР унаслідок геноциду, відомого як Голодомор, а ще мільйони розстріляні, переселені, ув'язнені чи відправлені до таборів смерті.

На жаль, все це не нове, і це знає будь-хто, хто читає промови чи заяви російських політиків і пропагандистів. Що особливо вражає, це послідовність поглядів Губарєва – з жовтня 2022 року минув рік, українці, на його думку, як і раніше важають, що мають абсолютно міфічну ідентичність, а він, як і раніше, говорить так, ніби нічого не змінилося. І нічого не змінилось – принаймні в голові Губарєва. Очевидно, він, як і нелегітимний президент Росії Володимир Путін, щиро вірить, що українцям немає місця на Землі.

Такі дикі уявлення не виникали у лютому 2022 року, коли Росія напала на Україну. Вони мають давнє і міцне коріння в російській політичній культурі та ідеології імперського, радянського та пострадянського режиму.

Зазначимо, що Губарєв у жодній зі своїх заяв не згадує про своє обурення через розширення НАТО та можливість членства України. Все просто: він, як і більшість російських політиків, аналітиків та інтелектуалів, насправді визначає проблему як щось зовсім інше – існування України як окремої нації та держави кидає виклик російським переконанням про їхню національну вищість, цивілізаційну унікальність та історичне походження. Якби не було НАТО, Губарєв та Путін все одно хотіли б знищити Україну. Війна все одно була б.