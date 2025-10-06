"Не представляют угрозы": Писториус объяснил, кто должен сбивать дроны в небе над Германией

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дебаты вокруг появления дронов вблизи немецких аэропортов беспрецедентны, поэтому ситуацию следует оценивать "спокойно и трезво". По его словам, пока зафиксированные беспилотники не представляют конкретной угрозы.

Видео дня

Об этом сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на интервью Писториуса для газеты Handelsblatt. В разговоре он отметил, что работа над системой противодействия дронам продвигается хорошо, однако ожидания, что Бундесвер будет сбивать беспилотники в любой точке страны, являются нереалистичными.

Кто должен защищать небо

"Бундесвер не может быть везде, где появляются дроны, и сбивать их", – сказал Писториус. По его мнению, значительно важнее, чтобы федеральная и земельная полиция получили надлежащие возможности действовать на определенной высоте.

Министр также выразил скепсис относительно планов министра внутренних дел Александра Добриндта создать специальный центр противодействия дронам. По его мнению, такой центр будет охватывать только одно направление угроз, хотя страна может одновременно сталкиваться с несколькими кризисами – от лесных пожаров до сбоев в энергосистеме.

"Поэтому нам нужна, прежде всего, общая система круглосуточного мониторинга, которая обеспечит полную 360-градусную осведомленность о ситуации", – подчеркнул министр.

Российский фактор

Писториус также отметил, что Россия пытается создать в Европе атмосферу страха и неопределенности, используя нарушения воздушного пространства и полеты дронов.

"Речь идет о провокациях, нагнетании страха и попытках вызвать противоречивые дискуссии. Путин очень хорошо знает Германию и ее реакции", – заявил министр.

Он добавил, что хотя немецкая разведка считает, что Россия может быть готова к нападению на страну НАТО уже в 2029 году, это не означает, что Путин действительно сделает этот шаг. "Мы можем надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему", – подытожил Писториус.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в аэропорту Мюнхена (Германия) дважды за сутки полностью останавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань. Причиной остановки деятельности аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников".

Кроме того, Дания на пять дней закрыла свое воздушное пространство для гражданских беспилотников. Запрет на полеты БПЛА вступил в силу 29 сентября и действовал до 3 октября, то есть в период, когда страна принимала саммит Европейского Союза.

Напомним, 22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!