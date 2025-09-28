Сложная ситуация с безопасностью: Дания закрывает воздушное пространство для гражданских дронов

Дания на пять дней закроет свое воздушное пространство для гражданских беспилотников. Запрет на полеты БПЛА вступит в силу 29 сентября и будет действовать до 3 октября, то есть в период, когда страна принимает саммит Европейского Союза.

Министерство транспорта Дании объявило об этих ограничениях на официальном сайте в воскресенье, 28 сентября. Глава ведомства Томас Даниэльсен принял соответствующее решение после консультаций с министром обороны и министром юстиции.

Запрет вводится на фоне многочисленных фиксаций неизвестных дронов над территорией страны и напряженной ситуацией с безопасностью.

"Мы не можем допустить, чтобы иностранные беспилотники создавали неопределенность и дестабилизировали общество, как это было недавно. Кроме того, на следующей неделе Дания будет принимать лидеров ЕС, и мы должны уделить особое внимание безопасности. Поэтому с понедельника по пятницу мы закроем воздушное пространство Дании для всех гражданских беспилотников. Таким образом мы исключим риск того, что враждебные БПЛА будут приняты за легальные, и наоборот", – объяснил Даниэльсен.

Руководитель Минобороны Троэльс Лунд Поульсен признал, что ситуация с безопасностью сейчас сложная, поэтому необходимо "обеспечить наилучшие условия работы для МО и полиции, которые будут отвечать за безопасность во время саммита ЕС".

"Эта задача уже требует значительных усилий от властей, которые работают круглосуточно, чтобы защитить датчан и наших гостей", – заявил он.

Нарушение запрета на полеты БПЛА может повлечь за собой штраф или даже тюремное заключение на срок до двух лет.

Запрет не распространяется на полеты военных беспилотников, на полицейские и экстренные операции, а также на муниципальные и региональные задания, когда применение дронов необходимо в чрезвычайных ситуациях и в сфере здравоохранения.

В Дании снова зафиксированы БПЛА

Как передает Sweden Herald, ночью 28 сентября беспилотники были замечены над несколькими объектами военного ведомства. Инциденты с неизвестными дронами в Дании происходят вторые сутки подряд.

Пресс-служба Министерства обороны заявила: "МО может подтвердить, что сегодня ночью беспилотники были замечены на нескольких оборонных объектах. В операциях участвовали несколько подразделений".

Троэльс Лунд Поульсен сообщил в X, что с оборудованием для борьбы с БПЛА стране поможет Германия.

"Я хочу поблагодарить Германию за помощь, которая укрепляет нашу защиту от беспилотников и является выражением тесного датско-германского сотрудничества. Вместе мы сильнее", – написал министр обороны Дании. Он не уточнил, о каком именно типе оборудования идет речь.

Как писал OBOZ.UA, в последние недели страны-члены Европейского Союза регулярно фиксируют нарушения своего воздушного пространства самолетами страны-агрессора РФ, а также неизвестными дронами, которые кружат над аэропортами и объектами критической инфраструктуры. Такие вторжения БПЛА уже зафиксированы в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии, Литве. Детальнее об этих инцидентах с дронами читайте в материале нашего издания по ссылке.

