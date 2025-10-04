В Мюнхене второй раз за сутки закрыли аэропорт из-за неизвестных дронов

В аэропорту Мюнхена (Германия) дважды за сутки полностью приостанавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань.

Причиной остановки аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников". Об этом сообщает издание BBC.

Инциденты с дронами в Европе

В заявлении, опубликованном вечером 3 октября, администрация аэропорта сообщила, что полеты были приостановлены в 21:30 по местному времени (20:30 по Гринвичу). В связи с этим в аэропорту застряли около 6500 пассажиров.

Стоит отметить, что вечером 2 октября в Мюнхене случился похожий инцидент. В связи с многочисленными случаями обнаружения беспилотников в воздушном пространстве поблизости было приостановлено не менее 17 рейсов. Это последний из серии инцидентов с участием беспилотников, которые за последние недели нарушили работу авиации в Европе.

Согласно последней информации, начало полётов 4 октября также было отложено. В аэропорту заявили, что такие меры "связи с обнаружением беспилотников". Также пассажиров предупредили, что даже после возобновления работы в течение дня возможны задержки в полётах.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября был с визитом в Копенгагене. Глава государства говорил, что на саммите Европейского политического сообщества в фокусе внимания будут недавние нарушения воздушного пространства в Дании, Польше, Румынии, Норвегии и Эстонии. Он подчеркнул, что Россия идет на эскалацию, поэтому на угрозы нужно реагировать.

Один из последних инцидентов с дронами случился в Бельгии. Власти страны расследовали случаи обнаружения 15 беспилотников, которые, по сообщениям бельгийских СМИ, были замечены над военным объектом Эльзенборн недалеко от границы с Германией 2 октября.

Сообщается, что после обнаружения беспилотники вылетели из Бельгии в Германию, где их также заметила полиция небольшого немецкого городка Дюрен. Однако ни военные, ни правоохранители не смогли установить происхождение беспилотников, и кто ими управлял.

Напомним, 22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания на пять дней закрыла свое воздушное пространство для гражданских беспилотников. Запрет на полеты БПЛА вступил в силу 29 сентября и действовала до 3 октября, то есть в период, когда страна принимала саммит Европейского Союза.

