Не относится серьезно: экс-посол США назвал главную цель России в переговорном процессе

Несмотря на все заявления, которые звучат из Кремля, страна-агрессор Россия не относится серьезно к мирным переговорам по завершению войны в Украине. Главной целью РФ в переговорном процессе является затягивание времени.

Об этом в эфире "Еспресо" заявил американский дипломат Уильям Тейлор, который был чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов в Украине в 2006-2009 годах и временным поверенным по американским делам в Киеве в 2019-2020 годах.

"Я не вижу оснований считать, что Россия присоединилась к этому процессу. Откровенно говоря, я не считаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезно. Они затягивают процесс и сознательно затягивают. Их цель – выиграть больше времени. Путин не воспринимает эти переговоры как реальный путь к урегулированию", – отметил он.

По словам дипломата, гарантии безопасности от США и Европы должны обезопасить Украину от повторного вторжения России. По состоянию на сейчас, несмотря на значительный прогресс, достигнутый между американцами, украинцами и европейцами по 20-пунктному мирному плану, нет никаких признаков того, что Россия готова его поддержать. Однако это, говорит Тейлор, и не нужно.

"В конце концов, нам не нужно, чтобы она давала на это согласие. Что касается обсуждения вопросов безопасности, согласие России не является необходимым ни для гарантий безопасности, которые Соединенные Штаты предоставляют Украине, ни для гарантий, которые предоставляют европейские партнеры, ни для действий, на которые готова коалиция государств, поддерживающих Украину.

Согласие России нам не нужно. Мы должны действовать, потому что хотим безопасности для Украины, стремимся не допустить повторного вторжения и хотим, чтобы Россия была сдержана от любых дальнейших агрессивных действий", – подчеркнул экс-посол.

Как сообщал OBOZ.UA, представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры со страной-агрессором Россией относительно мирных переговоров, проговаривая различные варианты прекращения огня. Но Москва "крутит носом", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Москва не согласна на предложенные гарантии безопасности для Украины.

