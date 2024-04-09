'Не из любви к Украине': Огрызко объяснил, почему Европа нам помогает

Поддержка Европой Украины в противостоянии со страной-оккупантом Россией связана, прежде всего, с попыткой защитить свои собственные государства. Если руководство США решит отказаться от своей глобальной роли мирового лидера, перед европейскими странами предстанет новая реальность.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Это происходит не от любви к Украине", – заметил он, говоря о помощи ЕС.

По мнению дипломата, "Европа и Украина – это единое целое. Если от этого единого целого оторвут кусок, то следующим куском будет то, что называется Европейским Союзом или европейской частью НАТО".

Следовательно, в Европе уже не считают, что "все пройдет", к ним "пришло прозрение". "И исключительно из интересов собственной безопасности (конечно, это выгодно и нам), Европа, наконец, начинает понимать, что нужно принимать срочные меры, чтобы спастись", – подчеркнул Огрызко.

"Сегодня в Европе как нигде понимают, что Украина – это действительно европейская защита от орды, которая традиционно надвигается с востока. Теперь, слава богу, в отличие от начала ХХ века, когда Украину бросили на произвол судьбы, мы все-таки есть среди тех стран, на которые возлагают главные надежды, чтобы остановить эту орду. Итак, у меня в этом плане прогноз положительный", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZ.UA, издание The Wall Street Journal, со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон провел конфиденциальные разговоры с президентом США Джо Байденом и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом по поводу войны в Украине. Глава французского государства говорил о необходимости изменения стратегии Запада по отношению к России.