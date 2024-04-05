Антенны на российских посольствах в ЕС могут быть направлены на определенных людей. Интервью с Огрызко

Страна-агрессор Россия имеет в Европе разветвленную шпионскую сеть. Последние случаи с разоблачением кремлевских агентов – только верхушка айсберга. Фактически спецслужбами РФ, имеющими "шпионские гнезда" во всех западных странах, ведется тотальная и всесторонняя война с демократическим миром. К счастью, Европа осознала опасность и начала действовать.

В то же время до сих пор остается загадкой, кто мог стоять за случаями так называемого гаванского синдрома, когда западные госслужащие в той или иной стране внезапно ощущали резкое ухудшение самочувствия. Согласно расследованию ряда ведущих западных СМИ, все известные случаи связаны с российским ГРУ.

В настоящее время эта информация проверяется. Впрочем, вполне возможно, что множество антенн, тарелок и другой аппаратуры, установленной на зданиях российских посольств, может как-то влиять на поведение определенных лиц и направлять импульсы на определенные объекты. Когда же речь идет о влиянии на украинских госслужащих, то враг "не заморачивается" и ведет себя нагло и грубо. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– В Австрии созывают Совбез из-за задержания чиновника по подозрению в шпионаже в пользу России. А в Чехии была разоблачена пророссийская сеть влияния на евродепутатов. Считаете ли вы, что эти два примера являются определенным маркером того, что Европа серьезно взялась за выявление российских агентов влияния?

– Думаю, можно говорить не о двух, а о двадцати двух таких случаях. Теперь в каждой европейской стране наконец начали борьбу и с российской шпионской сетью, и с сетью влияния. Это тоже очень важно. Потому что на самом деле сама по себе шпионская сеть – только инструмент. Цель – создание в стране широкой сети агентов влияния, и именно на это направлена работа этих "дипломатов", сидящих под крышей посольств и генеральных консульств или работающих якобы журналистами в центрах русской культуры и других подобных гнездах шпионажа.

На Западе наконец-то поняли, что против них ведется тотальная война – информационная, шпионская, в сфере культуры, идеологическая.

Эти два примера, которые вы привели, – хорошие, вопрос лишь в том, чтобы это не было "кампанейщиной", как говорили в СССР, когда одного, двух, трех разоблачили, а остальные работают.

Единственный момент – это может иметь негативные последствия для зарубежных дипломатов, работающих в РФ, потому что в таких случаях Россия высылает из страны такое же количество иностранных дипломатов. Пожалуй, к этому тоже нужно относиться спокойно. Да и собственно сейчас говорить о нормальных дипломатических отношениях между странами Запада и Россией не приходится. Об углублении взаимовыгодного сотрудничества сейчас речь не идет.

– Сейчас много говорят о так называемом гаванском синдроме – странных случаях тяжелого расстройства здоровья, которые фиксировали у западных государственных служащих в разных уголках мира. Издания The Insider, Spiegel и телеканал SBC провели собственные расследования и выяснили, что каждый такой случай совпадал по времени с пребыванием в стране сотрудника российского Главного разведывательного управления, ГРУ. В то же время в Госдепе США заявили, что американская разведка не подтверждает версию о том, что за "гаванским синдромом" могут стоять российские спецслужбы. Здесь два вопроса: предполагаете ли вы, что этот синдром напрямую связан с деятельностью ГРУ? И если да, то почему Штаты этого не признали?

– Что касается того, каким образом работают эти так называемые российские дипломаты в мировых столицах. Если посмотреть на любое российское посольство за границей, то создается ощущение, что это центр связи с космосом. То есть это скопление огромного количества тарелок, антенн, каких-то специальных устройств и т. д.

Все это объясняется тем, что нужно обеспечивать безопасную связь, чтобы ее не могли расшифровать, чтобы коммуникация между посольством и центром была защищена. Отчасти это действительно так. Но есть и другая аппаратура, которая используется именно для того, чтобы влиять на поведение тех или иных лиц, чтобы можно было направлять импульсы на те или иные объекты.

Я бы никоим образом не исключал, что те случаи, о которых уже давно говорят и которые сейчас опять оказались в центре внимания, были следствием целенаправленного влияния российских спецслужб.

Почему Государственный департамент не видит связи? Возможно, у них нет достаточного количества фактов, чтобы это утверждать. А делать предположения в таком случае не является правильной дипломатической практикой, ведь тебя сразу обвинят в том, что ты делаешь голословные заявления. Возможно, идет какая-то игра между спецслужбами Запада, в первую очередь США и России, когда возможны какие-то внутренние непубличные договоренности этой темой не заниматься.

К сожалению, здесь мы можем только предположить. Но мне почему-то кажется, что главная причина в том, что у американцев еще нет стопроцентных доказательств, которые можно было бы положить на стол.

– Предполагаете ли вы, что подобные средства воздействия могли быть применены российскими спецслужбами также и по отношению к украинским государственным служащим?

– Опять же, это только из разряда предположений. Но я думаю, что здесь работали гораздо проще и формы влияния были гораздо грубее. Думаю, в нашем случае речь шла только о шантаже, угрозах, подкупе – то, что российские спецслужбы использовали максимально активно на всем постсоветском пространстве. Здесь, извините за это слово, они не слишком заморачиваются.

Они работают нагло, грубо. Мы видим это даже сегодня – как они вербуют, покупают людей за копейки. К величайшему сожалению, в некоторых случаях им это удается. Мы видим по контрразведывательной деятельности СБУ, которая то там, то здесь вылавливает людей, работающих на врага.

Что касается чиновников, то думаю, что здесь речь идет в основном о шантаже, подкупе, угрозах. И это в данном случае срабатывает гораздо лучше, чем просто выведение человека из нормального состояния для проведения переговоров или чего-то другого.

– Не считаете ли вы, что Штаты сегодня отказываются от роли мирового лидера? Какую роль в этом играет Трамп? Насколько это опасно для Украины?

– Для Трампа тема изоляционизма была важна во время его президентства. Мы все помним его призывы распустить НАТО, выйти из НАТО. Мы все прекрасно понимаем, что им руководит не стратегия политического мышления, а практический интерес, потому что он бизнесмен. Бизнесмен в такой должности будет продолжать думать, что он будет с этого иметь, не понимая, что не всегда прямой доход эквивалентен значению страны в мире. Нам не нужно в этом искать что-то новое. Это его стабильная, традиционная линия.

Позволят ли ему реализовывать это, если его изберут на пост президента во второй раз? Это большой вопрос, потому что мы не знаем ни того, как будет выглядеть Конгресс, ни как будет выглядеть Сенат после выборов в ноябре. Поэтому здесь вопрос очень большой, и сейчас мы просто не сможем реально спрогнозировать, что может быть.

Отражается ли это на Украине? Да. Мы еще раз увидели, что цинизм в политике – это норма, что каждая страна будет думать о себе, и даже не только каждая страна. В каждой стране – каждая партия будет ставить свои узкопартийные интересы выше национальных, не говоря уже об определенных обязательствах перед своими партнерами и союзниками.

И это должно подтолкнуть нас к очень простому заключению: нужно в первую очередь думать о себе, нужно не поддаваться давлению, нужно стоять до конца там, где мы видим, что это в наших интересах. Надо объяснять нашим партнерам, если они не понимают, в чем их ошибка.

Имели бы мы сегодня даже тактическое ядерное оружие, поверьте, не было бы всего ужаса, который переживает Украина начиная с 2014 года. Это стопроцентно. Ядерное оружие мы отдали, у нас его забрали под давлением, шантажом, чем угодно. Но у нас такой результат.

Итак, в первую очередь нужно думать о своей национальной безопасности, все остальное – производные.

– К сожалению, сегодня мы не можем обеспечить свою безопасность собственными силами, поэтому надеемся на партнеров, в частности на Европу. Считаете ли вы, что сегодня у Европы есть возможности и желание перехватить инициативу в поддержке Украины у Соединенных Штатов, фактически подставить нам плечо – именно в таком объеме, который нам нужен для того, чтобы по крайней мере не потерять наше государство?

– Знаете, это происходит не от любви к Украине, но тенденцию вы увидели совершенно верно. Тенденция в том, что если США уходят в свой собственный угол и больше не будут думать о своей глобальной роли (нет стопроцентной уверенности в том, что так произойдет, но есть определенная угроза), то для европейских стран наступает совершенно новая ситуация. Надо думать о собственной безопасности самим.

А если да, то нужно понимать, что Европа и Украина – это единое целое. Если от этого целого оторвут кусок, то следующим куском будет то, что называется Европейским Союзом или европейской частью НАТО. Для такого вывода не нужно быть академиком, это лежит на поверхности.

Именно поэтому сегодня наши европейские друзья начинают понимать простую истину: нужно также заботиться о своей безопасности – не полагаться на США, не делать то, что они делали на протяжении многих лет, когда не хотели финансировать собственные вооруженные силы, когда они считали, что все пройдет, когда они думали, что Россия – это отличная страна. Теперь пришло прозрение. И исключительно из интересов собственной безопасности – конечно, это выгодно и нам – Европа наконец начинает понимать, что нужно принимать срочные меры для того, чтобы спастись.

Думаю, это поможет и Украине, потому что сегодня в Европе как нигде понимают, что Украина – это действительно европейская защита от орды, которая традиционно идет с востока. Теперь, слава богу, в отличие от начала ХХ века, когда Украину бросили на произвол судьбы, мы все же среди тех стран, на которые возлагают главные надежды, что мы таки остановим эту орду. Следовательно, у меня в этом плане прогноз положительный.