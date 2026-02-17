'Не хватает финансирования для Украины': в Rheinmetall заявили, что производят больше боеприпасов, чем имеют заказов

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall сейчас производит больше боеприпасов, чем имеет заключенных контрактов, в том числе и с Украиной. Компания готова поставлять значительно больше вооружения и техники, но для этого требуется дополнительное финансирование.

Об этом председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью для немецкого подкаста Table.Today. Он подчеркнул, что концерн готов расширить поставки.

"Да, мы можем помочь во многих сферах. У нас сейчас действительно производится больше боеприпасов, чем имеем контрактов, в том числе с Украиной. Сейчас то здесь, то там не хватает финансирования для Украины", – сказал Паппергер.

По его словам, в Rheinmetall имеют возможность нарастить поставки снарядов и различных видов вооружения.

"Мы могли бы поставлять больше зенитных пушек. Мы могли бы поставлять больше боеприпасов. Мы даже могли бы поставлять больше танков. То есть мы здесь пошли на опережение", – отметил председатель правления концерна.

Паппергер подчеркнул готовность компании помогать Украине во всех ключевых сферах.

"Мы можем помочь ей почти во всех сферах. Начиная от дронов и заканчивая танками. То есть от того, что многие называют "новыми технологиями", до того, что существует уже десятки лет. К счастью, в Rheinmetall мы объединяем все: и технологии, и базовые вещи. Но я должен сказать: без базы остальное тоже не будет работать", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенном Королевстве до сих пор – более чем через шесть месяцев после запланированного запуска – не открылся завод BAE Systems в Гласкоуде (Уэльс), который должен производить 155-мм артиллерийские снаряды. Ожидается, что это предприятие поможет увеличить поставки военной помощи Украине, а также пополнить внутренние запасы Великобритании.

